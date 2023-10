"Storie… da paura!" alla Biblioteca Benzi

Martedì 31 ottobre ore 15:30

Storie … da paura!

Letture e laboratorio a tema!

La Biblioteca sta pensando a come travestirsi per la festa di Halloween …. Zucca, fantasma, strega o… Cosa le consigliate?

Nel frattempo, lei, per ringraziarvi dell’aiuto, sta preparando un pomeriggio da paura per tutti voi, per passare insieme il pomeriggio della festa più pazza e divertente che ci sia!

Vi diamo appuntamento a martedì 31 ottobre alle ore 15:30.

E mi raccomando… Dress code fantasmagorico!

L’iniziativa è gratuita, ma su prenotazione fino a esaurimento posti.

Info e prenotazioni: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it