La storia dell'Udi Genova a più voci: gli appuntamenti online

Malgrado il distanziamento sociale che dobbiamo ancora osservare, Udi Genova rilancia in streaming un'iniziativa prevista per il 2020: un seminario in cinque incontri sulla storia dell'associazione sul territorio genovese. Il primo appuntamento è venerdì 26 febbraio alle 17.

Per Udi è fondamentale organizzare un incontro che conservi, almeno in parte, quell’atmosfera di empatia e di scambio emotivo che hanno sempre costituito il valore aggiunto delle nostre attività. Per questo i prossimi cinque incontri saranno conversazioni con chi ha vissuto i periodi in oggetto e racconterà la sua esperienza.

Sarà un'avventura, un viaggio di conoscenza e condivisione, in cui si intrecceranno memorie autobiografiche, memorie storiche e politiche e riflessioni metodologiche.

Vogliamo rendere protagoniste le emozioni nel ricordo personale e storico, far rivivere le passioni negli incontri con le donne del nostro passato e del nostro presente.

Dialogando e praticando l’ospitalità, a noi tanto cara, offriamo la possibilità di riprendere una conversazione intergenerazionale, mai del tutto interrotta, a partire dalla Resistenza per arrivare ad oggi.

I temi proposti sono: il corpo, la famiglia, il lavoro, la salute, la pratica femminista… insomma quanto ha contribuito e contribuisce alla costruzione della nostra identità.

Vite private e vicende pubbliche, lungo la storia d’Italia, in un confronto costante con i temi, gli interrogativi e i problemi del mondo di oggi, per

mantenere vive le conquiste di ieri e riuscire a progettare il futuro.

Il primo appuntamento è "Le origini e la clandestinità", dai gruppi di difesa della donna alla nascita di Udi.

Relatrici: Maria Grazia Daniele – Anna Marsilii

Modera: Flora Cordone

Contesto: l’Udi, la clandestinità e il dopoguerra: le forme di controllo del regime e la dissidenza negli anni della guerra.

Dai gruppi di difesa della donna al primo congresso dell’Udi, il 23 ottobre del 1945. Rapporto tra Pci e Udi. Gli anni Sessanta.