La storia segreta delle biblioteche: laboratori e incontri nell'ambito della rassegna “La Storia in Piazza”

Genova Capitale italiana del Libro 2023 mette in campo una serie di eventi nell’ambito della XII edizione di “La Storia in Piazza”, il prestigioso festival dedicato alla divulgazione e all’approfondimento della storia previsto a Palazzo Ducale dal 30 marzo al 2 aprile. Le iniziative, a cura del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Genova, coinvolgono grandi e piccoli in laboratori e incontri che, attraverso il tema La storia segreta - filo conduttore di“La Storia in Piazza” edizione 2023 - aiuteranno a scoprire la forza misteriosa della lettura e le cause profonde e quasi mai visibili che determinano gli eventi. Ecco gli appuntamenti, la partecipazione è gratuita:

Biblioteca E. De Amicis (Magazzini del Cotone 1)

fino al 15 aprile - “Leggere oltre”, un’esposizione bibliografica all'ingresso della biblioteca per andare ‘oltre le parole e le immagini, per scoprirsi altro e rivelare nuove, infinite possibilità’.

venerdì 31 marzo alle 9:15 e alle 10:15 - laboratorio per la scuola d’infanzia, dal titolo “Il mistero nascosto nelle cose”. A partire dalla lettura condivisa del silent book “Chiuso per ferie” (Maja Celija, Topipittori, 2006) pagina dopo pagina, si cercherà l'esistenza segreta delle cose. Prenotazioni on line al link https://bit.ly/3luZZrF

Info per entrambi gli eventi: 010 5579560 - deamiciseventi@comune.genova.it

Biblioteca Saffi (via Molassana 74 E/r)

dal 30 marzo al 2 aprile - “Storia”, esposizione bibliografica sulla storia segreta, per conoscere gli avvenimenti e capirne le cause.

Info: 010 5574434 - biblsaffi@comune.genova.it

Biblioteca Berio (via del Seminario 16)

sabato 1° aprile - “Berio segreta”, ci sono storie spesso sconosciute che rimangono celate nelle pagine di un libro. Storie che hanno bisogno di rivivere per non essere dimenticate.

Connettendovi alla pagina www.facebook.com/CivicaBerio scoprirete una curiosità sul passato della Berio. Un quiz metterà alla prova la vostra conoscenza sulla biblioteca e i suoi capolavori.

Info: 010 55766020 - beriopromozione@comune.genova.it