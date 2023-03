Dodicesima edizione per “La Storia in Piazza” a Palazzo Ducale: il programma completo

Torna a Palazzo Ducale “La Storia in Piazza”, l'appuntamento giunto alla dodicesima edizione considerato ormai un punto cardine della cultura e della divulgazione storica a livello nazionale. Il tema scelto per il 2023 è “Storia segreta”: un grande storico inglese, Ronald Syme, adoperò questo termine seduttivo per indicare ciò che si cela dietro le apparenze. Il tema del “segreto” attraversa la ricerca storica non meno che la vicenda politica ed è caratteristico di tutte le epoche, indipendentemente dal tipo di potere volta a volta dominante. Il discredito di solito riversato contro il cosiddetto complottismo (un cavallo di battaglia dei giornali) ha finito per offuscare un dato di fatto macroscopico: la ricerca delle cause profonde e quasi mai visibili degli eventi storici.

Il ciclo di incontri, a cura di Luciano Canfora con Franco Cardini e Anna Foa, prenderà il via giovedì 30 marzo per poi concludersi domenica 2 aprile. Previsti anche incontri e laboratori per le scuole, attività nei musei delle città e per le famiglie. Tutti gli incontri sono gratuiti.

Programma

Giovedì 30 marzo

11:15 - Sala Liguria

Rotte silenziose in acque turbolente: l’UDI nell’Italia tra gli anni ’70 e ’80

con Monica GALLETTI, Rosangela PESENTI e Flora CORDONE

A cura di UDI - Unione Donne Italiane Genova

17 - Sala del Maggior Consiglio

Catilina di Ibsen. Una drammaturgia sallustiana

Reading a cura di Margherita RUBINO con Lorenzo CROVO e Dalila TOSCANELLI

in collaborazione con la Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova

18 - Sala del Maggior Consiglio

Luciano CANFORA

L'eterno congiurato, Catilina

19 - Sala del Maggior Consiglio

Ferdinando FASCE

I persuasori occulti. Manipolare il discorso pubblico nell’America del Novecento

21 - Sala del Maggior Consiglio

Marco SALOTTI

Le Erinni e le Eumenidi nella Berlino caduta

Venerdì 31 marzo

15 - Archivio Storico

Francesca DE ROBERTIS

Ombre sulla fine di Giordano Bruno

16 - Sala del Maggior Consiglio

Alessandro VANOLI

Un'antichità inventata. L'Islam e la tradizione mediterranea

16 - Sala Liguria

Francesco GERMINARIO

I protocolli degli Anziani Savi di Sion

16 - Archivio Storico

Francesco MONTICINI

La caduta di Costantinopoli nel racconto delle spie. Il caso di Jacopo Tedaldi

17 - Sala del Maggior Consiglio

Carlo GREPPI

Gli ultimi della fila. Storie di partigiani tedeschi e di umili "Giusti tra le nazioni"

17 - Archivio Storico

Giuseppe SERTOLI

Eros e politica. Voci maschili e voci femminili nelle storie segrete inglesi di ultimo '600 e primo '700

17 - Sala Liguria

Marina MONTESANO

Altro che Lady Oscar…Storie segrete e irraccontabili di cross dressing

18 - Sala del Maggior Consiglio

Donatella DI CESARE

I Quaderni neri di Heidegger

18 - Archivio storico

Lorenzo TANZINI

Quello che in politica non si può dire. Storia segreta della Congiura de’ Pazzi

18 - Sala Liguria

Barbara FRALE

Ordine del Tempio. Veri e falsi segreti

19 - Sala del Minor Consiglio

Guido FESTINESE

Il Jazz, la musica segreta

19 - Archivio storico

Alberto DE SIMONE

La voce delle forme. Promenade interculturale nei territori dell’arte e della filosofia, tra Oriente e Occidente

21 - Sala del Minor Consiglio

Il mistero Walt Disney. Luci e ombre sul più celebre cartoonist di tutti i tempi

con la partecipazione del critico

e conduttore tv Oreste DE FORNARI

A cura di Cristiano PALOZZI Genova Film Festival

Sabato 1° aprile

10 - Sala del Maggior Consiglio

Franco CARDINI

Fidel Castro e il caso Cuba

11 - Sala del Maggior Consiglio

Giuliano VOLPE

John Bradford: un pioniere dell’archeologia dei paesaggi nei servizi segreti inglesi

11 - Archivio Storico

Roberto MANCINI

Indagini sui segreti del corpo. Crimini, investigatori, giudici

11 - Sala Liguria

Laura SCHETTINI

Clandestine. La tratta delle donne tra Otto e Novecento

12 - Sala del Maggior Consiglio

Adriano PROSPERI

Gostanza e altre streghe salvate dall'Inquisizione

12 - Archivio Storico

Giorgio FERRARI

Le spie della Guerra fredda: i coniugi Rosenberg

12 - Sala Liguria

Enrico GIANNICHEDDA

Archeologia, e scandalo, di un tesoro scomparso

15 - Sala del Maggior Consiglio

Mario DEL PERO

La CIA tra leggende e realtà

15 - Archivio Storico

Simona FECI

Custodire e condividere segreti. Ricette, commerci e uso di veleni tra reti femminili e reti conventuali in età moderna

15 - Sala Liguria

Paola GUGLIELMOTTI

Genova, un Medioevo segreto

16 - Sala del Maggior Consiglio

Gabriella AIRALDI

Il giovane Mazzini e i segni del futuro

16 - Sala Camino

Il lavoro nascosto nelle case. Cura e riproduzione dagli anni Sessanta a oggi

a cura di ARCHIMOVI con la partecipazione di Beatrice BUSI e Anna FRISONE, introdotte da Paola DE FERRARI

16 - Sala Liguria

Giorgio MANZI

La frode di Piltdown e la forza paziente della scienza

17 - Sala del Maggior Consiglio

Guido BARBUJANI

Una lunga storia svelata dal DNA

17 - Archivio Storico

Aldo Alessandro MOLA

La “Massoneria” tra storia e mito

17 - Sala Liguria

Fabrizio BENENTE

Indagine archeologica su un caso di omicidio. Morte violenta e “mala morte” nella Liguria medievale

18 - Sala del Maggior Consiglio

Miguel GOTOR e Massimo MASTROGREGORI

Il caso Moro

18 - Archivio Storico

Paolo BRANCA

La forza della profezia e la componente esoterica dell’Islam

18 - Sala Liguria

Maurizio GIANGIULIO

I segreti affari della Pizia a Delfi

19 - Sala del Maggior Consiglio

Riccardo IACONA

Il caso WikiLeaks

Domenica 2 aprile

11 - Sala del Maggior Consiglio

Giusto TRAINA

Le ultime ore di Giulio Cesare: quello che non vi hanno mai raccontato

11 - Archivio Storico

Alberto MANTOVANI

Immunità e vaccini: una storia da Tucidide a Covid-19

11 - Sala Liguria

Paolo CHIESA

Notizie genovesi sull'America, un secolo prima di Colombo

12 - Sala del Maggior Consiglio

Chiara VALERIO

Storia quasi vera del primo computer e dell'Intelligenza artificiale (partendo da casa mia)

12 - Archivio Storico

Sergio VALZANIA

1949. La diplomazia segreta del caso Amethyst

12 - Sala Liguria

Dario BIOCCA

Le due vite di Ignazio Silone

15 - Sala del Maggior Consiglio

Andrea PURGATORI

Il caso Emanuela Orlandi

15 - Archivio Storico

Tommaso BRACCINI

Procopio, la storia segreta

15 - Sala Liguria

Luca GORGOLINI

Il Duca di Wellington e la guerra delle spie

16 - Sala del Maggior Consiglio

Melania G. MAZZUCCO

I segreti del silenzio. Vermeer e altri misteri

16 - Archivio Storico

Massimo OLDONI

Silvestro II, papa del Mille, scienziato e presunto mago

16 - Sala Liguria

Gian Arturo FERRARI dialoga con Chiara VALERIO

Storia più confidenziale (perché a voce) dell'editoria italiana

16 - Sala Camino

Giulia GRECHI

Musei e patrimoni coloniali: pratiche di restituzione, riparazione, decolonizzazione

17 - Sala del Maggior Consiglio

Anna FOA

Il popolo nascosto: il mito delle tribù perdute di Israele tra messianismo ebraico e apocalissi cristiana

17 - Archivio Storico

Monica GALFRÉ

Il caso Donat-Cattin. Il terrorismo in una storia di padri e di figli

17 - Sala Liguria

Agostino Paravicini BAGLIANI

La papessa Giovanna. La costruzione di una leggenda

18 - Sala del Maggior Consiglio

Gabriella CARAMORE

Dio: storia segreta di un nome

19 - Sala del Maggior Consiglio

Luciano CANFORA

Conclusioni