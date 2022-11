Tour guidato alla scoperta della storia delle donne genovesi

Domenica 13 novembre alle ore 15 Genova Cultura organizza l'evento “Storia delle donne genovesi”. In una lettera scritta nel 1432, papa Pio II definiva Genova “paradiso delle donne”: ma chi erano le donne genovesi? Questo itinerario parla con la loro voce che ci giunge da secoli lontani: nobildonne e prostitute, sante e streghe raccontano le loro storie, allegre e malinconiche, romantiche e appassionate. L’astuta Pellina, la sfortunata Anna, la bellissima Simonetta interpreti di modi di vivere diversi, di sentimenti sempre attuali, ancora in grado di commuovere, divertire e stupire passeggiando di vicolo in vicolo, davanti a un palazzo nobiliare o a umile casa. Tour condotto da guida abilitata, della durata di circa un'ora e mezza.

Contributo per la pertecipazione: 10 euro per i soci, 12 per i non soci. Necessaria la prenotazione scrivendo a genovacultura@genovacultura.org o telefonando allo 010 3014333 - 392 1152682