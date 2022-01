"Storia di un no": l'amore confuso con il possesso alla Sala Mercato

"Storia di un no" di Annalisa Arione e Dario de Falco è in arrivo alla Sala Mercato il 9 aprile alle ore 19,30.

Età consigliata dai 14 anni.

Può un adolescente cambiare il mondo? Martina ha quattordici anni, una pianta carnivora di nome Yvonne, non ha il motorino o vestiti firmati, non ha la mamma. Il papà di Martina lavora da casa, ama Jane Austen e cucina lasagne ogni volta che c’è qualcosa di importante da festeggiare. Storia di un no parla anche di lui. E poi c’è Alessandro, che ha una felpa di marca, un ciuffo a cui dedica venti minuti ogni mattina e che si innamora di Martina praticamente subito. Almeno così dice lui.

"Storia di un no" racconta di un primo bacio che non è come era stato sognato, di famiglie che non sono come le vorremmo, dell’amore confuso con il possesso. È la storia di Martina, che sceglie di pensarsi intera e quindi dice basta, creando con la sua consapevolezza una reazione a catena in grado di cambiare le cose.