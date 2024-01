Giuseppe Cederna porta in scena “Storia di un corpo” di Daniel Pennac al Teatro Duse

Da mercoledì 17 a domenica 21 gennaio al Teatro Duse va in scena “Storia di un corpo”, trasposizione dal romanzo di Daniel Pennac, protagonista

un intenso Giuseppe Cederna. Prodotto da Produzioni Fuorivia e Agidi, lo spettacolo è diretto da Giorgio Gallione, che negli anni ha adattato per il teatro molti testi dello scrittore francese, a iniziare dalla celebre saga di Malaussène.

Storia di un corpo è il viaggio di una vita, dall’infanzia agli ultimi istanti prima della morte, narrato sotto forma di diario da un padre alla figlia adorata. Un racconto fluviale, fisico ed emozionale, dove il corpo del protagonista, con le sue scoperte e le sue mutazioni, prende progressivamente la scena, accompagnandoci in un mondo che si svela attraverso i sensi, diremmo quasi l’epidermide: la voce anaffettiva della madre, gli abbracci silenziosi del padre, l’odore accogliente dell’amata tata, il dolore bruciante di una ferita, il sapore dei baci della donna amata. Pagine e pagine di un diario intimo dove - raccontando di muscoli felici, di orgasmi potenti, di denti che fanno male o di meravigliose avventure tra sonno e veglia - si narra una vicenda unica ed

insieme universale: lo sviluppo, la crescita e la rovina della sola esperienza che ci fa davvero tutti uguali, quella di noi grandiosi e vulnerabili esseri umani.

«La letteratura di Pennac è teatro in potenza. La sua non è solo scrittura, ma “voce”, narrazione epica e bizzarra assieme. Un personalissimo, perenne esercizio di stile che comprende commozione e sorriso, ironia, gioco, paradosso e malinconia» afferma Giorgio Gallione. «Per me regista e adattatore, un “bosco narrativo” quasi inesauribile col quale continuo a confrontarmi con felicità ed entusiasmo. Scoperta per scoperta, sorpresa per sorpresa, il corpo in quest’opera è come un meraviglioso contenitore di storie e racconti, che in palcoscenico acquistano ancor più forza, senso e universalità”.

Biglietti da 14 a 30 euro. Inizio spettacoli ore 20:30, giovedì e sabato ore 19:30, domenica ore 16.

Info e biglietti teatronazionalegenova.it