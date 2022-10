Torna “Stile artigiano”, edizione speciale in occasione dei Rolli Days

In attesa della tradizionale kermesse di valorizzazione delle imprese artigiane in occasione dell’acquisto natalizio, andrà in scena, sabato 15 e domenica 16 ottobre (dalle 10 alle 19), nella cornice prestigiosa di Palazzo Imperiale, “Stile artigiano – Rubens e Rolli”, la due giorni immersiva con cui i maestri artigiani faranno rivivere le bellezze e i segreti dell’epoca. Per i curiosi ci sarà la possibilità di interagire e partecipare alle lavorazioni realizzate dalle 13 imprese aderenti dell’artigianato artistico, tradizionale e del fashion, in possesso del marchio regionale “Artigiani in Liguria”.

La manifestazione è realizzata da Confartigianato Liguria con il contributo dell’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Comune di Genova.

“Coniugando l’arte, la cultura e l’unicità dei nostri palazzi alla maestria dei nostri artigiani, custodi della storia e delle tradizioni regionali, Confartigianato ci regala un viaggio alla scoperta di una Genova del passato che è un unicum nel suo genere – dichiara Andrea Benveduti, assessore regionale allo Sviluppo economico - Come Regione Liguria, abbiamo convintamente sostenuto questa iniziativa che vuole valorizzare un settore che è pilastro fondante del saper fare ligure, oltreché elemento di stabilizzazione occupazionale e di radicamento sociale”.

“Questa edizione di Stile artigiano – commenta Felice Negri, presidente Confartigianato Genova e membro di Giunta della Camera di Commercio di Genova – si integra con l’attuale offerta culturale della nostra città ed intende valorizzare la storia e le tradizioni delle nostre imprese offrendo la possibilità ai visitatori di apprezzare alcuni oggetti riferentisi all’epoca e interagire direttamente con i maestri artigiani presenti per scoprire i segreti delle lavorazioni.”

“Stile Artigiano è il sinonimo di qualità artigiana di Confartigianato Liguria e una grande vetrina di eccellenza per la creatività della nostra regione, sia sotto l’aspetto dello sviluppo sia nell’ambito della promozione del territorio – dichiara Paola Bordilli, assessore comunale all' artigianato - In attesa dell’edizione natalizia, questi due giorni abbinati a Rubens e ai Rolli assumono un valore ancora più importante. Ringrazio Confartigianato Liguria per questa iniziativa e per l’impegno profuso nell’esaltare le professionalità delle realtà imprenditoriali genovesi che come Assessorato sosteniamo con forza”.