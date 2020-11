Stile Artigiano 2020 si prepara per la prima edizione digitale

Il 2020 con l'epidemia di covid-19 e le restrizioni non ferma Stile Artigiano, la manifestazione che tutti gli anni a novembre riempie piazza De Ferrari con gli stand di Confartigianato Liguria e le vie della città con laboratori e manifestazioni per far conoscere a turisti e cittadini la qualità dell'artigianato ligure.

Quest'anno, dunque, Stile Artigiano si terrà online, con una maratona di appuntamenti web che partiranno il 27 novembre e dureranno fino al 20 dicembre 2020, coinvolgendo un’ampia selezione di imprese di eccellenza di tutte e quattro le province liguri.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato (CRA) e della Camera di Commercio di Genova.