Al Teatro Sociale di Camogli va in scena e debutta “Alla stessa ora il prossimo anno” di Bernard Slade

È il secondo appuntamento di prosa della stagione di riapertura – dopo il grande successo del doppio show “Camogli e buoi dei paesi tuoi” di e con Maurizio Lastrico – quello che ci aspetta sabato 13 novembre alle 21 al Teatro Sociale di Camogli. Questa volta sul palco andrà in scena “Alla stessa ora il prossimo anno”, una nuovissima produzione del Teatro Stabile di Verona che debutta proprio a Camogli per poi andare in tournée, ispirata e basata sulla omonima commedia del 1975 di Bernard Slade.

Può una storia d'amore andare avanti indisturbata per ventiquattro anni? Certo: il segreto è incontrarsi sempre alla stessa ora, e solo un giorno all’anno. Quella del brillante autore canadese scomparso nell’ottobre del 2019 è una commedia sentimentale di rara comicità. George e Doris, entrambi sposati, si incontrano per caso in un motel di San Francisco e tra loro scatta subito la scintilla. Il racconto è quello della loro storia d'amore, delle loro peripezie sentimentali nell'arco di oltre due decenni. Uno spettacolo che parla anzitutto di amore, ma che è anche capace di fare ridere a crepapelle.

A interpretare George è Alberto Giusta, co-protagonista dello spettacolo insieme ad Alessia Giuliani, ovviamente nei panni di Doris: sia Giusta sia Giuliani, peraltro, si sono formati alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Alla regia di “Alla stessa ora il prossimo anno” è Antonio Zavatteri, che la racconta così: “Quello che gli spettatori fanno è un viaggio nel tempo, seguendo le vicende dei due amanti che ogni anno si ritagliano una pausa dalla consuetudine delle loro vite, per trascorrere una notte di passione, per guardare l'altro e immaginarsi una vita diversa. Noi, con loro, attraversiamo un periodo di venticinque anni e vediamo, attraverso le loro storie, il passaggio del nostro tempo provando quel brivido e quella vertigine che si prova nel fare un bilancio della propria vita. La commedia di Bernard Slade ha una storia di messe in scena molto ampia, da Broadway alle nostre sale, spesso con interpreti illustri e brillantezza da vendere, una comicità che è necessaria e contenuta meravigliosamente nella scrittura, ma come pure è necessaria l’emozione che ci deve suscitare il riconoscerci nei protagonisti”.

