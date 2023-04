Stemmi, scudi e bandiere alla Biblioteca Benzi

Iniziativa per le scuole primaria e secondaria di I grado. Il prossimo 23 aprile si terrà la Festa della Bandiera di Genova che prevede, oltre alla caratteristica cerimonia istituzionale presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, anche la presenza di eventi diffusi sul territorio genovese.

Ma come nasce la bandiera genovese? O ancora meglio, come nasce uno stemma o una bandiera? Ve lo sveliamo in un laboratorio dal titolo “Stemmi, scudi e bandiere”, che si terrà il giorno giovedì 20 aprile 2023 in due orari, alle 9 e alle 11, con il quale scoprire l’affascinante storia di bandiere e simboli genovesi e del territorio circostante, oltre a imparare come realizzare il proprio stemma personale! L’iniziativa è gratuita, ma su prenotazione fino a esaurimento posti.