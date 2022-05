"Lo stemma è di casa... Colombo": laboratorio per famiglie

Costo: 8 euro comprensivo di ingresso a Casa Colombo per 1 adulto e 1 bambino

Prezzo Costo: 8 euro comprensivo di ingresso a Casa Colombo per 1 adulto e 1 bambino

Sabato 14 maggio alle ore 15,30 presso la casa Di Colombo i ragazzi sono invitati a partecipare ad un laboratorio dedicato alle famiglie dal titolo "Lo stemma è di casa... Colombo!", a cura dell’Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Era il 20 maggio 1493 quando i sovrani di Spagna conferirono a Cristoforo Colombo il privilegio di avere un blasone di famiglia, che lo stesso Colombo ideò, per poi cambiarlo più volte nel corso della sua vita.

Partendo da questo racconto, i ragazzi saranno coinvolti in un laboratorio creativo per idearne uno speciale per la propria famiglia e scopriranno tante curiosità sulla vita avventurosa del grande navigatore genovese.

Evento nell’ambito delle azioni di rigenerazione urbana del Patto di Sussidiarietà del Sestiere del Molo.

Info: attività per bambini dai 5 ai 12 anni. Durata: ca 1ora e 30 minuti (dalle 15,30 alle 17). Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima ai seguenti contatti: biglietteriacasacolombo@gmail.com, cell. 331 2605009