Le “Indagini Live” di Stefano Nazzi al Politeama Genovese: il delitto del Circeo

È partito ad aprile con sei date sold-out tra Milano (TAM – Teatro Arcimboldi Milano) e Roma (Teatro Olimpico) il tour di “Indagini Live” di Stefano Nazzi, lo spettacolo con cui il giornalista e scrittore porta dal vivo il suo celebre podcast, raccontando con il suo stile ormai inconfondibile e amatissimo dai fan uno dei casi di cronaca che più ha segnato la storia del nostro Paese, il delitto del Circeo, consumatosi tra il 29 e il 30 settembre 1975 a San Felice Circeo. La tournéé approda al Politeama Genovese lunedì 20 maggio.

Sin dalle prime date l’accoglienza per lo spettacolo è stata eccezionale, tra gli applausi scroscianti all’ingresso di Nazzi con l’ormai iconica intro del podcast e un’atmosfera da fiato sospeso durante la narrazione. Un successo che si misura anche nei numeri da capogiro della tournéé, per cui sono stati già venduti 30mila biglietti.

Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca, per il racconto non solo dei due terribili giorni di quel settembre di quasi cinquant’anni fa, ma anche e soprattutto di quello che ne è seguito: le indagini – appunto - attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media.

Come commenta lo stesso Nazzi, si tratta di un caso che – nonostante la lontananza indietro nel tempo – presenta degli elementi purtroppo ancora tristemente attuali:

“Quella del delitto del Circeo è una delle storie che più hanno segnato l’Italia. Non solo per la crudeltà e la sospensione di umanità che fu messa in atto in quei giorni dai tre ragazzi protagonisti di quella violenza senza limiti ma anche per ciò che avvenne dopo. E cioè come durante il processo gli avvocati difensori tentarono di attribuire parte di responsabilità alle vittime, ed è una mentalità che in forme diverse e magari non esplicite come allora è ancora, a volte, attuale. E anche alcuni organi di stampa si adeguarono con frasi del tipo «Ma se le ragazze non avessero seguito quei tre, se non avessero cercato la bella vita…». Ma è anche la storia di coperture e protezioni su cui poterono contare i tre responsabili del delitto, di fughe improbabili e facili, di come uno dei condannati riuscì a svanire nel nulla, un altro a nascondersi per anni in Sudamerica e un altro ancora a prendere in giro procure di mezza Italia per poi uscire dal carcere e uccidere ancora”.

Sul palco con Stefano Nazzi, per ciascuna data, due ospiti a sorpresa.

Stefano Nazzi giornalista, si e? sempre occupato di cronaca, seguendo i casi piu? conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per «il Post». E? ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di Altre indagini, sempre per «il Post». Da Mondadori ha pubblicato Il volto del male (2023) e il 7 maggio è uscito con il nuovo libro Canti di Guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta, sempre per i tipi di Mondadori.

