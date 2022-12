Stef Burns League: party di Natale in rock al Sol Levante Beach Club

Stef Burns torna in Liguria per un Christmas Party in Rock. L'appuntamento è per mercoledì 7 dicembre al Convento dell'Annunziata nella pittoresca Baia del Silenzio a Sestri Levante, per una serata firmata Sol Levante Beach Club.

Il chitarrista californiano è conosciuto per la sua trentennale collaborazione con Vasco Rossi e per aver suonato con alcuni mostri sacri del rock come Alice Cooper, Sheila E, Huey Lewis and The News e i Berlin. Sul palco di Sestri Levante porta la sua Stef Burns League, un power trio che lo vede affiancato da Paola Zadra al basso e da Ivano Zanotti alla batteria (con cui ha accompagnato artisti del calibro di Luciano Ligabue e Loredana Bertè).

Un concerto all'insegna del rock più puro con una scaletta che comprende alcuni brani di Stef Burns, contenuti nei suoi 4 album all'attivo come solista, cover di pezzi storici e - visto il periodo - track natalizie.

Possibilità di cena con specialità gourmet (vedi menù sotto).

Orari

cena ore 20

entrata dopo cena dalle 21:45

inizio concerto ore 22 circa

Prezzi

cena + concerto a 50 euro

entrata concerto + consumazione 20 euro

Info e prenotazioni

347 760 1414

347 761 7831

Menù

- Flan di Zucca Mantovana in salsa di San Stè e polvere di Olive Taggiasche

- Risotto ai Carciofi del Sulcis e Seppie Mditerranee

- Girello di Vitello cotto a bassa temperatura in salsa al Rossese con Polenta di Riso

- Tiramisú

- Caffè e Acqua

- Selezione di vini dalla Cantina Sol Levante Beach Club