Stef Burns League in concerto

A distanza di qualche anno dall’uscita di Roots and Wings, la Stef Burns League, band del chitarrista americano Stef Burns, torna sui palchi live per una serie di concerti e un nuovo singolo in anteprima, "Bringing it on", che da anche il nome al tour.

Con lui sul palco la bassista Paola Zadra e il batterista olandese Juan van Emmerlot.

«In questi mesi di lockdown la musica è stata una compagnia fondamentale, sono tornato a scrivere e comporre e sono molto contento di poter tornare sul palco - dichiara Stef Burns, che ha appena rilasciato il video della sua nuova hit - In scaletta ci saranno i brani del mio ultimo disco Roots & Wings, e in anteprima il nuovo singolo, ma anche pezzi dei miei precedenti dischi e alcune cover di artisti che amiamo, e che anche il pubblico apprezzerà!».

Opening act: Andrea di Marco che presenta i suoi brani cantautorali originali e la band Rams, gruppo rock con influenze di vario genere dal pop al punk rock al blues ed al funk.

Entrata con biglietto unico a 15 euro, possibilità di cenare.

Info e prenotazioni: 010 4694923 - 347 98 32744

