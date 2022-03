Stef Burns in concerto al Covo di Nord Est

Conosciuto per la sua trentennale collaborazione con Vasco Rossi, Stef Burns e la sua chitarra tornano in Liguria per una serata rock. L'appuntamento è per venerdì 18 marzo a partire dalle 20 al Covo di Nord Est.

Ha suonato con Alice Cooper, i Berlin (la band di Take my breath away, colonna sonora di Top Gun), la batterista di Prince Sheila E., Huey Lewis and the News, il gruppo autore di The power of love, il brano simbolo del film Ritorno al futuro e ha all'attivo anche una carriera solista.

Accompagnato dalla band ligure 80-89 Rock from the 80's, il chitarrista californiano ha in programma una serata dal sapore rock, con una scaletta tutta incentrata sui brani più amati e divertenti degli anni Ottanta, ma non solo, con qualche incursione negli anni Settanta e Novanta, tra Jimi Hendrix, Pink Floyd, Queen, Radiohead e Alice Cooper.

Opening Act: Oblivious.

Possibilità di cena con specialità tipiche genovesi, piatti di mare o di terra, più acqua e 1 bottiglia di vino ogni 4 persone.

Cena (dalle 20) e concerto 50 euro. Entrata (dalle 21.30) dopo cena 20 euro. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 760 1414.

Accesso alla serata solo con green pass rafforzato.