Stati Generali della Partecipazione 2021: l'appuntamento con 300 ragazzi della Liguria è online

Dalle 9 alle 13 di martedì 16 marzo 2021 si terrà in modalità digitale l’evento organizzato da Regione Liguria e Terzo Settore per discutere di Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in tempo di covid-19 e fare proposte concrete alle Istituzioni, da parte dei ragazzi. L’eccezionalità dell’evento sta nel numero di minori partecipanti: 300. Nel 30° anniversario della ratifica in Italia della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989), per la prima volta in Liguria 20 scuole si incontreranno online per gli Stati Generali della Partecipazione (SGP) dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Presenti anche i Consigli Comunali dei Ragazzi di Vallecrosia, Taggia, Alassio, Imperia, Spotorno/Noli, Arenzano, Serrà Riccò, Mignanego, Sori, Bogliasco, Sestri Levante.

L’iniziativa è organizzata da Regione Liguria-Settore politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità, in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore: Agorà SCS, Arciragazzi Liguria, Cisef SCS, Coopsse SCS, Helpcode Italia, Il Biscione SCS, Il Laboratorio, Associazione Il Sogno di Tommy, La Comunità SCS, Associazione Matermagna, Sentiero di Arianna SCS/Consorzio Tassano, Uisp Genova, Villa Perla SCS.

L’obiettivo è, come in altre occasioni, il confronto tra i ragazzi: si costituiranno, infatti, 6 gruppi di lavoro su 5 temi riguardanti la vita quotidiana “connessa”, imparare a distanza e l’esperienza dei minorenni che svilupperanno proposte concrete per i nostri amministratori locali.

Dal 2011, ogni anno si svolgono gli Stati Generali, normalmente ospiti di Palazzo Ducale a Genova. Il lockdown ha impedito lo svolgimento della decima edizione che su richiesta dei ragazzi, viene recuperata con una grande e inedita call virtuale dove minorenni e adulti, insieme, discuteranno di salute e partecipazione, scuola e DaD, nuovi strumenti legati all’istruzione e… dei loro diritti!

L’incontro sarà trasmesso live dalle 9 alle 13 sulla pagina Facebook e YouTube del Pididà Liguria: FB: www.facebook.com/pididaliguria0 - YouTube (Pididà Liguria)

Gli Stati Generali della Partecipazione – Edizione Speciale online 2021 – sono realizzati nell’ambito delle attività del Coordinamento Per I Diritti dell’Infanzia e Dell’Adolescenza PIDIDA’ Liguria e del Patto di Sussidiarietà per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza “Sempre Diritti” 2020/21 (DGR 8311/2019), in collaborazione con Regione Liguria (Assessorato Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili e Scuola e Assessorato Pari Opportunità, Stili di vita consapevoli, Cittadinanza Responsabile, Tutela e valorizzazione dell’Infanzia).