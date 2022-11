Standard’s Time Quartet con Giampaolo Casati al Count Basie, guest Yulia Barysheva

Standard’s Time Quartet è la nuova proposta del trombettista ligure Giampaolo Casati. Sulla scena jazzistica nazionale ed internazionale da ormai 40 anni, Casati che vanta molteplici collaborazioni prestigiose, propone agli appassionati della musica jazz, una serie di brani degli anni ‘40/’70 che hanno caratterizzato uno dei momenti artisticamente più creativi della musica jazz.

Il concerto ripropone l’epoca degli “standards” in una chiave assolutamente attuale e di facile fruizione anche per un pubblico non necessariamente di esperti conoscitori del repertorio

Nell’occasione del concerto al Count Basie Jazz Club il gruppo che accompagna in questo viaggio musicale il trombettista Casati, presenta alcune novità a partire dalla presenza della vocalist Yulia Barysheva, nata a Dmitrov in provincia di Mosca ma residente in Italia da diversi anni, che si sta proponendo all’attenzione del pubblico jazzistico come interprete di rilievo, in grado di interpretare sia il song book tradizionale che composizioni jazz originali di grandi musicisti americani (H.Silver, Dizzy Gillespie, T. Monk ecc). La sezione ritmica è composta da Romeo Tedde alla chitarra, Dino Cerruti al contrabbasso e dl giovane Luigi Marras alla batteria.

Il concerto sarà sicuramente un ottima occasione per ascoltare buona musica in assoluto relax. Appuntamento sabato 19 novembre alle ore 21:15 al Count Basie Jazz Club.

Giampaolo Casati - Tromba

Yulia Barysheva - Voce

Romeo Tedde - Chitarra

Dino Cerruti - Contrabbasso

Luigi Marras - Batteria