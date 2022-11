Stand-up comedy, allo Stradanuova Daniele Raco porta "Il vecchio e il male"

Riflessioni taglienti, buoni e cattivi propositi, bilanci e sguardi scorretti sul mondo. Venerdì 11 novembre (ore 21) al Teatro Stradanuova di vico Boccanegra Daniele Raco porta in scena “Il vecchio e il male”, nuovo spettacolo di stand-up comedy in cui il comico savonese racconta in modo irriverente i suoi cinquant’anni.

Lo spettacolo è una riflessione comica di un cinquantenne che non accetta compromessi. “Il vecchio e il male è lo spettacolo dei miei 50 anni – spiega Daniele Raco – dei quali più di 30 passati sul palco. Considerazioni, riflessioni, bilanci, buoni e cattivi propositi per il futuro si susseguono nel racconto con il consueto scorretto sguardo sul mondo, lo sguardo che mi ha fatto stare sempre nel quinto e ultimo blocco delle trasmissioni che ho fatto”. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto da “All you can hit” e dal workshop “Gang Bang Comedy”, il comico savonese torna a calcare il palco del Teatro Stradanuova: “Non ho più il tempo e la voglia di fare la faccia bella, di essere accomodante – aggiunge Raco – o di dire ciò che la gente si aspetta che io dica. Non posso e non voglio essere corretto secondo dei canoni non miei, non posso e non voglio fare finta che mi interessi quello che altri hanno da dire se non mi interessa. Più che uno spettacolo è un manifesto: ruggite e fatevi sentire”.

“Il vecchio e il male” va in scena venerdì 11 novembre alle ore 21 al Teatro Stradanuova di vico Boccanegra. I biglietti sono disponibili su https://www.teatrostradanuova.it/spettacolo/il-vecchio-e-il-male/, sul circuito HappyTicket e in biglietteria. Il biglietto intero costa 21€, i convenzionati pagano 19€, gli under 30 17€ e gli under 12 11€.

Ulteriori informazioni al 331 6149450 o via mail a info@teatrostradanuova.it .