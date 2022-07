Stand-up Comedy Night al Banano Tsunami

Giovedì 14 luglio, a partire dalle 21, torna la Stand-up Comedy al Banano Tsunami al Porto Antico di Genova. Tre comici a serata di cui due esperti, un debuttante della nuova scuola genovese come “opening act”. A fare gli onori di casa, in veste di “MC” (Master of Cerimonies) sarà il “comedian” nostrano Paul d. Genovese (Zelig, Prime Video) che, oltre ad essere il presentatore, è il direttore artistico di tutta la rassegna.



Gli ospiti principali di questa settimana saranno il monologhista di Mario Raz (Comedy Central) e Marco Los, talentuoso “one liner” della provincia di Cuneo, capace di inanellare una battuta dietro l’altra a ritmo serrato. In apertura alla serata Andrea Bruzzone, del collettivo comico “Li Evito Male”