Il teatro Akropolis apre le sue porte a Sestri Ponente: il cartellone completo

Genova ha un nuovo teatro: il Teatro Akropolis. È finalmente giunto a conclusione il lungo restauro realizzato dal Comune di Genova che ha collaborato con Akropolis nella progettazione di questo nuovo singolare spazio, nato per il teatro, dove sarà possibile far dialogare differenti arti. Non a caso per la serata inaugurale, a ingresso gratuito, la direzione ha scelto di aprire con un concerto di Giuseppe Gibboni, premio Paganini 2021, organizzato in collaborazione con la GOG (Giovine Orchestra Genovese) prestigiosa e storica istituzione che opera al Teatro Carlo Felice di Genova. S’inaugura, con questo evento, una nuova cooperazione tra la GOG e Teatro Akropolis, creando così un ponte musicale tra il cuore della città e la periferia di Ponente, dove un tempo era la zona industriale e dove adesso sorge il nuovo Teatro Akropolis, laboratorio creativo di ricerca e di incontro delle arti.

"Genova è una città dalla grande tradizione di teatro - sottolinea l’assessore alle Politiche culturali del Comune di Genova Barbara Grosso -. La ricchezza dell’offerta, la qualità degli spettacoli, il numero di spettatori, le tante compagnie attive sul territorio e gli occupati nel settore testimoniano l’importanza di questo comparto. Il teatro Akropolis è una delle realtà più radicate a Genova e sono molto orgogliosa di annunciare insieme il nuovo cartellone che sarà protagonista in una struttura completamente rinnovata e riqualificata".

"La nuova apertura di Teatro Akropolis - dichiarano Clemente Tafuri e David Beronio - arriva al termine di un lungo periodo in cui il nostro lavoro di artisti e di programmatori si è confrontato con luoghi diversi, incontrando altri spazi della città che ci hanno accolto e si sono confrontati con il nostro pensiero e la nostra idea dell'arte. Oggi ritorniamo nel luogo dove tutto è cominciato, uno spazio completamente rinnovato e ripensato, che sarà la casa e il luogo d’incontro di linguaggi diversi, dal teatro, alla musica, alla danza, portando Genova ad essere vista come una delle principali città dove si fa innovazione teatrale in Italia. Ma soprattutto sarà il centro da cui si irradierà il lavoro di ricerca che ha coinvolto, fino ad oggi, alcune tra le più importanti realtà della nuova scena nazionale".

La disposizione degli spazi della sala e l’ideazione di un luogo in grado di ospitare diverse tipologie di spettacolo grazie alla modularità delle strutture (gradinata, quintatura, luci e fonica) sono stati ideati dalla direzione artistica di Teatro Akropolis, la tribuna modulare è stata invece progettata e realizzata dallo scenografo Dino Serra, premio Ubu 2019. La grande gradinata potrà aprirsi a metà e ospitare 100 posti a sedere con un palco a terra (alla francese) che è particolarmente adatto per gli spettacoli di danza. L’apertura completa della gradinata permetterà di ampliare l’agibilità a 200 posti, con un grande palco all’italiana, completo di sipario. Sarà possibile usare lo spazio anche come sala cinematografica o per i concerti. Arriva così a felice conclusione un lungo percorso iniziato 12 anni fa con la messa in scena di sperimentazioni e di una varietà di linguaggi creativi che si sono incontrati e contaminati, connotando la cifra stilistica del festival Testimonianze ricerca azioni che adesso finalmente ritrova la sua casa per la XIII edizione, in calendario a novembre 2022.

Con il sostegno di Comune di Genova, Fondazione Compagnia di San Paolo, Società per Cornigliano.

I focus di approfondimento sul Teatro delle Albe e su Marco Augusto Chenevier sono parte della programmazione della dodicesima edizione del festival Testimonianze ricerca azioni di Teatro Akropolis, e sono realizzati grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

In collaborazione con Giovine Orchestra Genovese, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Mercoledì 30 marzo

Ore 20.30 > Teatro Akropolis

Inaugurazione nuovo teatro Akropolis

Nel corso della serata: Concerto di Giuseppe Gibboni, Premio Paganini 2021

Giovedì 31 marzo

Ore 20.30 > Teatro Akropolis – Teatro-performance

Pragma. Studio sul mito di Demetra

Regia: Clemente Tafuri, David Beronio | Con: Roberta Campi, Domenico Carnovale, Luca Donatiello, Giulia Franzone, Alessandro Romi | Produzione: Teatro Akropolis.

A seguire: proiezione del video Ludi.

Sabato 2 aprile

Ore 20.30 > Teatro Akropolis – Teatro – Prima regionale

MADRE

Di e con: Ermanna Montanari, Stefano Ricci, Daniele Roccato | Poemetto scenico: Marco Martinelli | Produzione: Teatro delle Albe / Ravenna Teatro | In collaborazione con: Primavera dei Teatri

Domenica 3 aprile

Ore 17 > Teatro Akropolis – Cinema – Prima regionale

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Proiezione del film: Er. Un film di Marco Martinelli dedicato all’arte-in-vita di Ermanna, regia di Marco Martinelli

A seguire: presentazione del libro di Maria Dolores Pesce: Marco Martinelli. Un Drammaturgo Corsaro.

Venerdì 8 aprile

Ore 17 e ore 19 > Albergo dei Poveri – Teatro – Prima assoluta

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Il Purgatorio dei Poeti. Azione corale ideata e diretta da Marco Martinelli

Un progetto di: ilFalcone Teatro Universitario di Genova | Produzione: ilFalcone Teatro Universitario di Genova, Teatro delle Albe / Ravenna Teatro | In collaborazione con: Teatro Akropolis, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Musicaround | Si ringrazia: Teatro dell’Ortica, Suq Festival | Media partner: RadioFrammenti

Domenica 10 aprile

Ore 16.30 > Teatro Akropolis – Teatro – Musica

L’uomo che piantava gli alberi. Racconto in musica e immagini dal racconto di Jean Giono

Di: Andrea Basevi | Disegni: Tullio Pericoli | Voce narrante: Andrea Nicolini | Musica: Quartetto Nannerl (Yesenia Vicentini, Filippo Taccogna – violini, Teresa Valenza – viola, Carola Puppo – violoncello)

In collaborazione con Giovine Orchestra Genovese

Giovedì 14 aprile

Ore 20.30 > Teatro Akropolis – Cinema

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Proiezione dei film del progetto La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro di Teatro Akropolis.

Con i film: Massimiliano Civica, Paola Bianchi, Carlo Sini.

Regia: Clemente Tafuri, David Beronio | Fotografia e montaggio: Clemente Tafuri, David Beronio Luca Donatiello, Alessandro Romi | Riprese e audio: Luca Donatiello, Alessandro Romi | Produzione: Teatro Akropolis, AkropolisLibri.

Giovedì 21 aprile

Ore 20.30 > Teatro Akropolis – Cinema

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Proiezione dei film:

L’apprendistato, un film di Davide Maldi

Regia: Davide Maldi | Sceneggiatura: Davide Maldi, Micol Roubini | Fotografia: Davide Maldi | Montaggio: Enrica Gatto | Musiche: Freddie Murphy, Chiara Lee | Produzione: Invisibile Film, L’Altauro, Red House Produzioni | Distribuzione: Movieda

Le grand viveur, un film di Perla Sardella

Regia: Perla Sardella | Fotografia: Mario Lorenzini | Suono: I conniventi | Montaggio: Perla Sardella | Materiale di archivio: Archivio Superottimisti / Ass. Museo Nazionale Cinema Torino | Produzione: Superottimisti

In collaborazione con Berenice Film

Venerdì 29 e sabato 30 aprile

Orari da definire > Giardini Luzzati e Villa Durazzo Bombrini

Ingresso gratuito

#FareCentroFuoriLuogo. Riconnessioni urbane tra Giardini Luzzati e Villa Bombrini

Progetto vincitore delle maratona di idee Ideathon svolta nell’ambito di Culture City Hub, promosso da Palazzo Ducale Fondazione per Cultura e Associazione Forevergreen e finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Open2Change.

Sabato 30 aprile

Ore 18 > Teatro Akropolis – Musica

Trio d’ance

Concerto di Guido Ghetti (oboe), Corrado Orlando (clarinetto), Luigi Tedone (fagotto)

Introduzione e guida all’ascolto di Danilo Faravelli

PROGRAMMA:

Darius Milhaud – Pastorale op. 147

Henri Tomasi – Concert champêtre

Albert Roussel – Andante d’un trio d’anches inachevé L.75

Jaques Ibert – Cinq pièces en trio

Georges Auric – Trio pour Hautbois, Clarinette et Basson

In collaborazione con Giovine Orchestra Genovese

Venerdì 6 maggio

Ore 20.30 > Teatro Akropolis – Danza – Prima assoluta

PROP. Performance sull’alterità

A cura di: Myelin Zone | Concept: Francesca Pedullà, Sabrina Marzagalli | Coreografia e corpo: Francesca Pedullà | Corpo oggetto: Ad Hoc legno&disegno | Disegno: Sabrina Marzagalli | Musica originale: XU Circle Alessandro Bartolena | Assistenza alla coreografia e disegno luci: Frey Faust | Facilitazione creativa: Shannon Cooney | Assistenza drammaturgica: Davide Francesca | Fotografia: Beatrice Testa, Federica Guglieri | Con il supporto di: TFK Berlin, Accademia di Belle Arti di Genova

Giovedì 12 maggio

Ore 17.45 > Palazzo Ducale – Libri

Ingresso gratuito

Oratorio Carmelo Bene

Presentazione del libro di Jean-Paul Manganaro (il Saggiatore, 2022).

In collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

Sabato 14 maggio

Ore 18 > Teatro Akropolis – Musica

Trio d’archi all’opera

Concerto di Pier Domenico Sommati (violino), Giuseppe Francese (viola), Giulio Glavina (violoncello)

Introduzione e guida all’ascolto di Danilo Faravelli

PROGRAMMA:

Ludwig van Beethoven – Trio in sol maggiore op. 9 n. 1

Nino Castelnuovo Tedesco – Trio op. 47

In collaborazione con Giovine Orchestra Genovese

Venerdì 20 maggio

Ore 17 e ore 19 > Villa Durazzo Bombrini – DANZA – PRIMA ASSOLUTA

Ingresso gratuito

Un solo respiro. Improvvisazione site specific in open air

Coreografia e concept: Marco Augusto Chenevier | Danzatori/trici: Océane Delbrel, Alessia Pinto, Marco Augusto Chenevier | Produzione: Cie Les 3 Plumes | Con il sostegno di: Regione autonoma Valle d’Aosta | Coproduzione: Kilowatt Festival, ZUT! Umbria Factory Festival | Sostegno in residenza: CCN de Roubaix