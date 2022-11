Il Trio Montrose per il settimo concerto della stagione GOG

Lunedì 21 novembre al Teatro Carlo Felice, alle ore 20:30, si terrà il settimo concerto della Stagione GOG 2022/23. Per questo concerto ritorna alla GOG dopo 4 anni di assenza il Trio Montrose. Fondato nel 2014 il Montrose è il frutto di un rapporto prolungato e proficuo tra il pianista Jon Kimura Parker e il Quartetto di Tokyo. Prende il nome dal Château Montrose, un vino di Bordeaux molto apprezzato dopo i concerti. Il Montrose Trio si è rapidamente contraddistinto grazie alle sue esibizioni di massimo livello.

Nel 2015 il Washington Post ha scritto “esecuzioni al massimo, è pronto a diventare uno dei principali trii al mondo.” Il Montrose Trio ha debuttato per la prima volta alla Chamber Music Society di Detroit e in seguito a Wolftrap, Montreal e Santa Fe. Il pianista Jon Kimura Parker si esibisce regolarmente con importanti ensemble del Nord America, inclusi i recenti concerti con le orchestre di New York, Chicago e Philadelphia. Nel corso di questa stagione è apparso con le orchestre di Indianapolis, Pittsburgh, Ottawa, Vancouver, Toronto, Colorado, e Washington DC. Collabora anche con Off the Score, un gruppo sperimentale con il leggendario batterista Stewart Copeland. È consulente artistico dell’Orcas Island Chamber Music Festival e docente di pianoforte presso la Rice University di Houston.

Il violinista Martin Beaver è apparso come solista con le Orchestre di San Francisco, Indianapolis, Montreal, Toronto, in Belgio e Portogallo. Vincitore dei Concorsi internazionali di violino di Indianapolis e Montreal, ha studiato con Danchenko, Gingold e Szeryng. Martin Beaver è stato un membro fondatore del Quartetto Toronto e Triskelion ed è stato il primo violino del Quartetto di Tokyo per undici anni. Attualmente insegna presso la Scuola Colburn di Los Angeles.

Il violoncellista Clive Greensmith si è esibito come solista con la London Symphony, la Royal Philharmonic, l'English Chamber Orchestra, la Mostly Mozart Orchestra, la Filarmonica di Seoul e l'Orchestra RAI di Roma. Ha lavorato con musicisti di fama tra cui András Schiff, Claude Frank, Steven Isserlis ed ha ottenuto riconoscimenti al Concorso Stradivari di Cremona. Clive Greensmith è stato il violoncellista del Quartetto di Tokyo per quattordici anni ed attualmente insegna presso la Scuola Colburn di Los Angeles.

Biglietti

