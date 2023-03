Les Percussions de Strasbourg al Carlo Felice per il ventesimo concerto della stagione GOG

Lunedì 3 aprile al Teatro Carlo Felice alle ore 20:30, si terrà il ventesimo concerto della Stagione GOG 2022/23. Per questo concerto si esibiranno per la prima volta alla GOG Les Percussions de Strasbourg. Nel 1962, sei percussionisti hanno fondato il primo ensemble di percussioni creando un repertorio di percussioni moderne. Ora sappiamo la loro storia prodigiosa: più di 250 opere create appositamente per questo ensemble.

La scrittura per percussioni è stata poi percepita come una vera “emergenza” nel processo di creazione. Ma, quasi sessant’anni dopo, Les Percussions de Strasbourg possono ben vantare una durata eccezionale, straordinaria. Oggi, un nuovo sguardo si concentra su opere create dai nostri predecessori per riscoprire il patrimonio e, di conseguenza, fare un inventario. Negli anni si sono fatte riflessioni sulla forma del recital di percussioni e più in generale sul concerto di musica contemporanea per rinnovare la mente, la parola, la presentazione. Allo stesso modo l’importanza del gesto musicale resta fondamentale. Infatti, il gesto prodotto dagli stessi musicisti, è in grado di tradurre o estendere ad altre forme d’arte teatrali associate: danza, video, cinema. Oggi Les Percussions de Strasbourg continuano a brillare in tutto il mondo, attraverso le loro missioni che sono: creazione, diffusione, ricerca, sperimentazione e formazione.

Il programma prevede l’esecuzione di musiche di J.S. Bach, Takemitsu e Xenakis.