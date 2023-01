La stagione GOG riprende con il duo formato da Marco Rizzi e Andrea Lucchesini

Lunedì 16 gennaio al Teatro Carlo Felice, alle ore 20:30, si terrà l’undicesimo concerto della Stagione GOG 2022/23. Per questo concerto si esibirà un duo formato da una coppia di musicisti fra i più prestigiosi nell’ambito del panorama italiano ed internazionale: Marco Rizzi violino e Andrea Lucchesini pianoforte.

Premiato nei 3 concorsi più prestigiosi per violino - il ?aikovskij di Mosca, il Queen Elizabeth di Bruxelles e l’Indianapolis Violin Competition - Marco Rizzi è particolarmente oggi apprezzato per la qualità, la forza e la profondità delle sue interpretazioni. Come uno dei più interessanti violinisti della nuova generazione gli viene nel 1991 conferito su indicazione di C. Abbado l’"Europäischen Musikförderpreis".

Una delle figure più rappresentative della scuola di Maria Tipo, Andrea Lucchesini ha attirato l'attenzione del mondo musicale fin da giovanissimo, quando ha vinto il Concorso Internazionale Dino Ciani al Teatro alla Scala di Milano. Da allora si è esibito in tutto il mondo con le migliori orchestre e i più rinomati direttori.

Per la GOG presenteranno un programma che prevede l’esecuzione di musiche di Debussy, Hahn e Franck.

Biglietti

I Settore € 30 – II Settore € 20 – Under 30 € 12 – Under 18 € 6

Acquistabili presso gli uffici della GOG dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16, Galleria Mazzini 1, primo piano; con carta di credito telefonando al numero 0108698216 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16; con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Giovine Orchestra Genovese onlus IBAN IT70E0100501400000000018141 specificando causale ed inviando una copia della disposizione ad info@gog.it

I singoli biglietti si possono acquistare anche: online su www.gog.it – www.vivaticket.it – www.happyticket.it