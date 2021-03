"Staffetta Rosa", lo sport da levante a ponente per sostenere la parità di genere

La "Staffetta Rosa" dell'8 marzo è un evento organizzato dal gruppo "Orme Rosa", che conta donne di ogni età, colore, religione ed estrazione sociale, e che si propone, attraverso l’attività all’aria aperta e in natura, di migliorare la qualità della propria vita e quella delle altre, di stare insieme seppur distanziate, di confrontarsi sui più svariati argomenti, di risolvere unite i problemi di tutte. E vuole farlo “in movimento”, correndo, camminando, nuotando, girovagando.

Per la Giornata della Donna, le "Orme Rosa" organizzano una speciale staffetta per sostenere le donne che lottano per la parità di genere. Si parte alle 9 da Recco, si percorre la città di Genova da Nervi a Voltri, e si finisce per le 18,45 ad Arenzano. Chi lo desidera può aggiungersi con il proprio sport desiderato, dalla corsa alla camminata passando per la bicicletta.

«Percorreremo da levante a ponente più km possibili - spiegano le organizzatrici - correndo, camminando, oppure in bicicletta, attraverso una staffetta. Questa sorta di maratona collettiva vuole rappresentare il cammino della donna verso l’uguaglianza dei diritti e continuare a portare l’attenzione sulle ingiustizie e le violenze che ancora a distanza di tanto tempo, alcune di noi devono sopportare. A seconda del numero delle partecipanti e della disponibilità di ciascuna valuteremo il percorso partendo da levante e spingendoci verso ponente. Ognuna dedicherà il solo tempo che avrà a disposizione ed il solo chilometraggio che potrà effettuare, da sola o con un gruppetto di compagne e poi, alla fine del proprio tratto, passerà la maglia ad un altro gruppetto che continuerà con il proprio percorso».