Torna la Staffetta della Rinascita: percorsi da tutto il mondo con festa finale in piazza De Ferrari

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre torna a Genova la Staffetta della Rinascita, la manifestazione con cadenza annuale di carattere simbolico con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere la città riguardo a problemi importanti che condizionano la vita sociale e culturale, veicolando un messaggio di forte speranza e coesione. Tramite vari staffettisti del Consorzio Pro Loco Genova, le bandiere simbolo dell'evento verranno trasportate da varie località fino al centro della città di Genova, dove verranno accolte all’interno di un evento dedicato.

La prima edizione del 2021 nasce come messaggio della città nella speranza di una rinascita dalla pandemia che era in atto e che purtroppo avrebbe continuato nell’anno successivo a soggiogare il mondo intero. In quella occasione si voleva testimoniare, infatti, una sorta di abbraccio di tutti i genovesi alla propria comunità come testimonianza di una attesa comune di ripresa dopo un periodo particolarmente buio per l’intero pianeta. Nel 2022, per la seconda edizione della Staffetta, oltre alla speranza di una fine imminente della pandemia, si decise di aggiungere la vicinanza di Genova alla comunità Ucraina con il desiderio e l’auspicio della fine del conflitto, al momento purtroppo ancora in corso. Durante il percorso, sono stati lanciati dei

messaggi di salvaguardia del territorio (con la pulizia dalla plastica del Porticciolo di Nervi) e soprattutto una testimonianza contro la violenza sulle donne, una terribile piaga della società moderna. Nel 2023 il messaggio si arricchisce di altri temi importanti, primo fra tutti la vicinanza alle comunità che stanno soffrendo per le guerre, sofferenze ed ingiustizie sociali. Non a caso, l’evento di quest’anno si tiene ad inizio ottobre, mese dedicato alla lotta contro il cancro al seno, per cui gli organizzatori intendono portare una testimonianza ed un messaggio di un aiuto alla ricerca ed alle categorie deboli della società. Si vuole altresì portare un saluto ai liguri nel mondo e testimoniare che non sono mai dimenticati.

Negli anni precedenti l'evento ha raccolto un riscontro che è andato molto al di là delle aspettative, se consideriamo che nella sola edizione 2022,

con la diretta di oltre 6 ore sui social, sono state stimate oltre 60mila visualizzazioni, provenienti da tutta Italia e da ogni continente. Il Comune di Genova ha subito riconosciuto il valore e l’originalità della manifestazione e quindi sin dalla prima edizione ha partecipato attivamente come co-organizzatore alla complessa organizzazione. In definitiva, la Staffetta della Rinascita porta un messaggio sociale molto importante e testimonia il

desiderio della città verso un segnale forte di coesione e di difesa contro ogni ingiustizia e sofferenza. Nel contempo, però, vogliamo ricordare e sottolineare i valori e le bellezze della città di Genova e della Liguria in generale, perché proprio grazie alla tipologia dell’evento sarà possibile mostrare e valorizzare le bellezze storiche e naturalistiche della città e dintorni.

La Staffetta della Rinascita 2023

Questa edizione ha notevoli ed importanti novità organizzative e di messaggio. In particolare:

• Come prosecuzione dell’arrivo a Genova di Ocean Race, quest’anno le staffette partono da varie parti del mondo.

• È previsto il coinvolgimento di Associazioni culturali e sociali e altre realtà del territorio al fine di animare la città in ogni territorio che sarà toccato dal passaggio delle varie Staffette.

• Saranno coinvolte certamente varie comunità etniche, con un occhio particolare a quella Ucraina, in rappresentanza di tutti quei popoli invasi, oppressi e destabilizzati.

• Ottobre è il mese della lotta contro il cancro al seno, per cui saranno certamente coinvolte le Associazioni specifiche, per sensibilizzare sul tema.

• Saranno presenti anche AISM e Telethon, già convenzionate con UNPLI Nazionale

• Verrà rinnovata la partnership con COOP

• Questa edizione è stata inserita nell’elenco delle manifestazioni di valenza nazionale dell’UNPLI (Unione delle Pro Loco d’Italia) che annovera circa 6.300 Associazioni per un totale di circa 650mila associati.

• On line (YouTube) sono già presenti varie edizioni del TG della Staffetta per tutti gli aggiornamenti.

• Il giorno 30 Settembre è prevista la Staffetta dei bambini un breve percorso a loro dedicato che finirà con un evento specifico per i più piccoli. Per questo momento, si prevede la collaborazione delle scuole primarie cittadine.

I percorsi nel mondo

Quest’anno le dimensioni dell’evento vanno ben oltre i confini cittadini e nazionali. Ogni staffetta, quindi, avrà la bandiera ufficiale dell’evento ed una bandiera proveniente direttamente da una località italiana o straniera, da almeno 5 Continenti, firmate da autorità dei singoli Paesi, tra cui Ucraina, Colombia, Nuova Zelanda, Francia, Sudafrica, Regno Unito, Ecuador, India e altri.

I percorsi del 30 settembre

Il sabato 30 settembre due bandiere si avvicineranno alla città. In particolare partiranno rispettivamente da Nizza (Francia) e dal Principato di Monaco per poi proseguire verso Genova, fermandosi per delle tappe a Ventimiglia, Cervo, Loano, Finale Ligure, Celle Ligure e sostare la notte al Santuario di Arenzano, da dove partiranno il giorno seguente in auto storica, direzione Voltri.

Staffetta dei bambini (30 settembre)

È previsto un anello di percorso, da Piazza de Ferrari, Piazza della Vittoria, Ospedale Galliera e quindi nuovamente Piazza de Ferrari, con partenza alle ore 15. Lungo il percorso saranno presenti i volontari del B.A.C.A. mentre lo spettacolo finale sarà a cura della Band degli Orsi.

I percorsi del 1° ottobre

• Nord Est – Da Bargagli e Molassana a Piazza de Ferrari, percorrendo la Val Bisagno sino al Centro Città. Presso le Caravelle di Piazza della Vittoria, la bandiera sarà accompagnata anche da rappresentanti ucraini.

• Nord Ovest 1 – Partenza dal Santuario della Guardia sino a Bolzaneto (bicicletta) per proseguire a piedi sino al Parco della Memoria (sotto il Ponte San Giorgio) dove si unirà alla Staffetta di Ponente. Al passaggio davanti a Palazzo Tursi, si uniranno le staffette di Nord Ovest 2 e quelle via mare Bandiera Colombia

• Nord Ovest 2 – Partenza dal Parco Braia di Crocefieschi, sosta a Piazza Ghelfi di Savignone, Ponte di Savignone, San Bartolomeo, Besolagno, Casella, in bicicletta. Da qui con il Trenino di Casella sino a Genova Piazza Manin per poi proseguire a piedi sino a destinazione finale. Bandiera Nuova Zelanda

• Ovest – Partenza dal Santuario di Arenzano con un’auto storica per arrivare a Voltri durante un raduno di auto storiche dedicato al Presidente della Pro Loco Voltri 2000 che è mancato lo scorso anno. Da Voltri, la staffetta proseguirà a piedi sino al Parco della Memoria, da dove partirà anche la

bandiera dell’Ecuador per unirsi alla Staffetta Nord Ovest e giungere insieme in Centro Città. Una cerimonia particolare a Pegli per l’accoglienza della bandiera della Pro Loco di Carloforte. Bandiere Francia, Principato di Monaco, Carloforte ed Ecuador

• Est – Partenza il 30 settembre da Camogli (dove si terrà un evento collegato) sino a San Fruttuoso. Il giorno 1° ottobre un sub la porterà al Cristo degli Abissi, trasferita a nuoto a Portofino, percorso a bordo auto storica sino a Recco, da qui percorso podistico (soste a Sori e Pieve Ligure) sino a Nervi, Apparizione, Boccadasse, Centro Città. Da Vernazzola a Boccadasse nuovamente a nuoto, parte di Corso Italia con skateboard. A Nervi si unirà la bandiera proveniente dall’India, portata dalla Presidente di Telethon della Spezia a seguito di una cerimonia il giorno 30 settembre in Comune. Bandiere Tristan da Cunha e India

• Barca Est - Dopo il grande successo dello scorso anno, abbiamo nuovamente previsto le 2 staffette in barca a vela. Quella da Est partirà dal Porticciolo di Nervi per arrivare a Porto Antico, a cura del Centro Velico Interforze – Bandiera Sud Africa

• Barca Ovest – Da Ovest, partirà dal Porticciolo di Prà per arrivare anch’essa al Porto Antico. Bandiera Regno Unito

Tutte le tappe prima della data dell’evento saranno testimoniate da video che verranno trasmessi durante le manifestazioni del 30 settembre e 1° ottobre.

Villaggio del volontariato

All’arrivo delle staffette sono previsti momenti di intrattenimento con balletti etnici, sfilata di moda ecosostenibile. In Largo Pertini, è previsto il Villaggio del Volontariato con la presenza di AISM, Telethon, Consorzio Pro Loco, B.A.C.A, Radici del Mondo, ecc. Nell’Auditorium di Regione Liguria, saranno organizzate delle brevi presentazioni delle Associazioni presenti e delle loro finalità.

Tutti i dettagli sul sito www.staffettadellarinascita.it

L’ubicazione dell’evento finale sarà in Piazza de Ferrari in concomitanza con la Festa dei Nonni. All’arrivo delle bandiere, alle ore 18 circa, la serata prevede il corteo medievale, la sfilata di vestiti ecosostenibili, danze e balli etnici (Sud America, balli occitani).