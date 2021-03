Squali, come proteggerli: l'incontro online con uno dei massimi esperti mondiali

Organizzata da Sarah Russwurm, Blu Deep Emotions e Andrea Izzotti, è una diretta Facebook che vede la partecipazione straordinaria del professor Alessandro De Maddalena, uno dei massimi esperti mondiali di squali, che studia questi animali e organizza spedizioni di ricerca da molti anni ed è autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche.

Ogni anno si stima per difetto che 100 milioni di squali vengano uccisi, principalmente per tagliare le pinne e poi ributtarli vivi in mare. Avete letto bene. 100 milioni. Sono circa 27.500 al giorno. Una pesca indiscriminata che ha un effetto devastante sul nostro ecosistema.

Questa diretta ha lo scopo a divulgare anche in Italia un’iniziativa per richiedere alla Commissione Europea l’estensione del regolamento “Fins Naturally Attached” (che dal 2013 vieta stoccaggio, il trasbordo e lo sbarco di tutte le pinne di squalo nelle acque dell’UE e su tutte le navi dell’UE) anche all’esportazione, all’importazione e al transito di squali e razze, in modo tale da proteggere maggiormente queste specie.

Si tratta di una iniziativa dei cittadini europei che, se raggiunge il numero di cittadini firmatari stabilito dal regolamento, è vincolante per la Commissione Europea che deve esprimersi entro tre mesi (dal 2012, i cittadini dell’UE hanno acquisito il diritto di rivolgersi direttamente alla Commissione Europea attraverso un’Iniziativa dei Cittadini Europei per proporre un emendamento legislativo concreto).

A differenza delle solite petizioni online, quindi, questa ha un rilievo veramente incisivo e che può portare a risultati concreti.

Il sito della petizione è questo e trovate tutte le informazioni qui sopra sintetizzate

https://www.stop-finning-eu.org/it/

La diretta sarà sul canale facebook del fotografo Andrea Izzotti il giorno 11 marzo 2021 alle ore 20.30

https://www.facebook.com/andreaizzottiphotography

L’evento è ovviamente gratuito e per partecipare è sufficiente mettere mi interessa/parteciperò nella pagine dell’evento oppure sulla pagina facebook di Andrea Izzotti: verrete avvisati dell’inizio della trasmissione.

Purtroppo le firme in Italia sono lontane dal numero necessario e la diretta sarà interamente dedicata al problema del finning anche in UE e alla divulgazione di questa iniziativa.

Chiediamo quindi la vostra partecipazione attiva, vi chiediamo sin d’ora di aderire all’iniziativa online firmando la richiesta e di divulgare il più possibile sui vostri social.

