Sesta edizione per “Sportivamente Vallescrivia”, con eventi e attività sportive aperte a tutti

Torna venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno l’appuntamento con “SPORTIVAmente Vallescrivia”, l’evento organizzato da Comune di Ronco Scrivia, Pro Loco Ronco Scrivia e ASD Centro Formazione Fisico Sportiva (CFFS) in collaborazione con numerose associazioni sportive della Valle Scrivia e con il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria.

La sesta edizione di “SPORTIVAmente Vallescrivia” trasformerà la Zona Sportiva di Ronco Scrivia in un palcoscenico dove centinaia di bimbi e adulti potranno scoprire e praticare, sotto la supervisione di tecnici e volontari, tantissime attività motorio-ricreative aperte a tutti e promosse dalle società e associazioni sportive del territorio, con il coinvolgimento di atleti e appassionati.

La grande novità di quest’anno è il Grand Prix delle due Valli 2023, che mette insieme tutte le 10 gare podistiche ospitate nel territorio dei Comuni di Sant’Olcese (Staffetta 3x1000, Vai come vuoi, Marcia del villeggiante, La corsa di Natale), Ronco Scrivia (Giro di Monte Reale, Scalata di Tanadorso e Staffetta 3x1000), Ceranesi (Salita alla Guardia), Busalla (Memorial Roberto Barbieri) e Serra Riccò (Marcia di San Rocco) organizzate da GSC Sant’Olcese, ASD CFFS Ronco Scrivia, ASD Cambiaso Risso Running Team, SSD Delta Spedizioni e ASD Atletica Vallescrivia. Partito ufficialmente lo scorso 30 aprile con la Staffetta 3x1000 a Sant’Olcese, il Grand Prix delle due Valli prevede una classifica generale allargata ai partecipanti a tutte le gare in programma, con premiazione finale nell’incantevole scenario di Villa Serra di Comago.

«“SPORTIVAmente Vallescrivia” è nata da un’idea che la Pro Loco Ronco Scrivia ha condiviso alcuni anni fa con l’amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Ronco Scrivia Rosa Oliveri – e ora è diventata una vetrina sportiva variegata, piena di stimoli e patrimonio di tutta la comunità. La rete che sorregge questo evento è estremamente forte e motivata, sostenuta e partecipata da molti volontari che rappresentano un prezioso valore aggiunto e organizzata in una location, la Zona Sportiva di Ronco Scrivia, davvero di grande respiro dal punto di vista della quantità e qualità dei servizi sportivi offerti. Il “Grand Prix delle due Valli” è una prima edizione di un circuito podistiche di 10 gare storiche nel nostro territorio che mette insieme realtà diverse e crea una grande iniziativa che prevediamo coinvolgerà oltre 1500 atleti amanti del settore. Sarà davvero una nuova e bellissima occasione di promozione dei nostri territori attraverso la pratica sportiva».

Tra le grandi novità di quest’anno ci sono gara di plogging – raccolta di rifiuti mentre si fa jogging – organizzata da AMIU Genova con numerosi premi e gadget per unire attenzione all’ambiente e attività fisica, padel, basket per disabili, zumba, nordic walking con l’associazione Cuorinforma e l’esibizione di bike-trial con Diego Donadonibus, celebre biker acrobatico ligure.

Attività che si aggiungono a quelle delle edizioni precedenti e in programma anche quest’anno: corsa in montagna, atletica, tennis, nuoto, torneo di pallanuoto per adulti, bambini e per disabili, subacquea, rugby, volley, calcio per adulti, giovanile e femminile, bocce, petanque, equitazione, ginnastica artistica, taekwondo, kick-boxing, ciclismo, pattinaggio, ballo, mountain-bike per adulti e bambini, tiro con l’arco, giochi per bambini, yoga, arrampicata con torre di 10 metri gestita dal Club Alpino Italiano (CAI), trampoleria, camminata metabolica, dimostrazione di soccorso cinofilo.

La Zona Sportiva di Ronco Scrivia, ampia più di 3 ettari, è un’eccellenza del Genovesato dal punto di vista dell’impiantistica, concentrandosi in essa varie strutture per lo svolgimento di numerose discipline sportive: una piscina comprensoriale con vasca coperta da 25 metri e vasca piccola per gestanti e principianti, due campi da calcio a 11 in sintetico appena rinnovati e il palazzetto dello sport gestito dal CFFS ASD che ospita discipline e strutture quali ginnastica artistica, pallavolo, tennis, campo da padel, bocciodromo, una piattaforma in cemento per lo svolgimento di esibizioni di danza nel periodo estivo, una tensostruttura attrezzata con cucina per le sagre di paese e, infine, un’area verde attrezzata con giochi per bambini. La gestione di tutte le strutture, ad eccezione della piscina, è totalmente in carico alle associazioni di volontariato ronchesi.

Inoltre, la Zona Sportiva risulta perfettamente accessibile alle persone disabili, grazie anche ad un intervento realizzato nel 2021, finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche e finanziato da Regione Liguria all’interno del Patto per il Turismo. La Zona Sportiva ha poi la fortuna di essere immersa nello splendido contesto verde dell’Appennino Ligure e del Parco naturale regionale dell'Antola, ai piedi del Monte Reale, con il suo rifugio e santuario posto a 902 metri sul livello del mare.

Proprio il monte collocato sullo spartiacque tra Valle Scrivia e Val Vobbia darà il nome venerdì 2 giugno al 38° Giro di Monte Reale special edition 2.0 “Ai piedi del Monte Reale”. Si tratta di una corsa non competitiva di 7,5 km per le vie del paese, riedizione di una storica manifestazione sportiva inserita in passato nel circuito podistico nazionale con oltre 150 partecipanti. Il Giro di Monte Reale, in passato, ha visto la partecipazione di grandi campioni sportivi come Marco Olmo, mito dell'ultra-trail e unico italiano ad aver vinto l’Ultra-Trail du Mont Blanc, corsa internazionale di 170 km sulla distanza in semi-autonomia che si svolge sui tre versanti del Monte Bianco (francese, italiano e svizzero).

Inoltre domenica 4 giugno, dalle 9 alle 12, presso il campo da calcio a 11 della Zona Sportiva di Ronco Scrivia, si terrà il torneo di atletica giovanile organizzato da Fidal Liguria in collaborazione con 4 Jumps ASD.

Infine, sempre venerdì 2 giugno, Ronco Scrivia accoglierà il passaggio dell’84° Giro dell’Appennino, la storica corsa ciclistica che collega Piemonte e Liguria. Nell’occasione la Pro Loco di Ronco Scrivia e la locale sezione della MTB School organizzeranno con il coinvolgimento dei commercianti ronchesi il traguardo volante intitolato all’ex presidente Francesco Berardini.