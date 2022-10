The Spleen Orchestra al Teatro Govi per un viaggio nel magico mondo di Tim Burton

La Spleen Orchestra torna a Genova, per presentare al Teatro Govi lo spettacolo "To the Bone" con le musiche, i costumi e le atmosfere Burtonesche che da sempre caratterizzano le esibizioni della band. Un narratore accompagnerà il viaggio nelle atmosfere delle più famose pellicole del regista, per incontrare i personaggi che popolano il mondo di Tim Burton. I brani sono reinterpretati e suonati rigorosamente dal vivo.

The Spleen Orchestra è un progetto musicale e teatrale che omaggia con un linguaggio proprio, l’immaginario poetico del regista Tim Burton. Trucchi, costumi, scenografie, proiezioni ed effetti speciali accompagneranno gli spettatori in un folle viaggio: incamminatevi sull'oscuro sentiero per Sleepy Hollow, bevete un tè con Alice e il Cappellaio Matto, addentratevi nel castello di Edward Mani di Forbice e assaggiate i dolci più deliziosi sfornati dalla fabbrica di Willy Wonka.

Una band di otto elementi conquisterà i cuori grazie a originali arrangiamenti delle più famose colonne sonore scritte dallo straordinario Danny Elfman: una batteria incalzante, l'inconfondibile timbro della fisarmonica, le chitarre fragorose, le cupe e dolci note del pianoforte e l'intensità del basso si uniscono a un curato sound design per creare vere atmosfere da brivido mentre tre cantanti daranno voce e corpo agli storici personaggi nati dal genio di Tim Burton.

Appuntamento sabato 22 ottobre ore 21 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r

Biglietti € 15 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

