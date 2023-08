La compagnia teatrale In Good Company porta in scena a Cogoleto lo spettacolo “Tempo”

Lunedì 21 Agosto 2023

Ore 21 - Villa Nasturzio - Cogoleto

La compagnia teatrale IN GOOD COMPANY porta in scena lo spettacolo “Tempo”. Lo spettacolo ha come tema il Tempo in tutte le sue possibili declinazioni. Inizia dal Tempo interpretato come evoluzione umana, passando dalla teoria della relatività diventando così il Tempo personale. Tempo come concetto di dilatazione temporale, Tempo atmosferico, Tempo musicale, Tempo psicologico attraverso un passato positivo.

Dalla visione psicologica si passa a considerare come il Tempo diviene per l’uomo indispensabile, comandando la vita e diventando un’ossessione.

Viene trattato il concetto di loop temporale e di FlashBack, attraverso una ricerca di un tempo amico fino ad arrivare alla conclusione di utilizzare il Tempo al meglio durante la propria vita.

Tutti i concetti vengono spiegati in chiave riflessiva ed ironica attraverso la danza Hip Hop con tutte le sue sfaccettature contaminato dalla danza contemporanea.

Coreografi: Silvia Cerdelli e Nicola Marrapodi

Ballerini: Arianna Roselli - Maria Giulia Pinna - Lorenzo Timossi - Alessio Fasciolo - Nicolò Malinarch - Mattia Moro - Mattia Albrizio - Lorenzo Barone

Voce Narrante: Francesca Conte

Direzione Artistica

Silvia Cerdelli

Ufficio Stampa e Comunicazione

MODO Agency

Produzione

MODO Entertainment