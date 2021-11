"Ealloranò": i Pirati dei Caruggi al Politeama Genovese

Il 19 e 20 novembre 2021 alle ore 21 al teatro Politeama Genovese arrivano i Pirati dei Caruggi - Enrique Balbontin, Alessandro Bianchi, Andrea Ceccon e Fabrizio Casalino - con il loro show comico "Ealloranò". I quattro epigoni della Tipica Accoglienza Ligure, vanificata la speranza di uscire migliori dal lockdown, portano in scena fra sketch e canzoni il loro vissuto più inconfessabile, alla faccia del politicamente corretto, senza peli sulla lingua, con la certezza che a tutto si rimedia: con un sorriso o un condono tombale definitivo.

Per l’agognata rentrée sul palco di casa, le simpatiche canaglie di Vico Untoria contano di lanciarsi senza paracadute sulla sfrenata voglia di ridere dei genovesi che, freschi di pandemia, torneranno ad essere i veri protagonisti dello show, per ritrovarsi a Teatro finalmente in allegria, e uscire pensando “Meno male che non abbiamo portato i bambini!”.