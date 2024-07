'Onde di speranza' al Teatro Akropolis: "Uno spettacolo sulla migrazione dei liguri in America"

Domenica 21 luglio 2024 al Teatro Akropolis di Sestri Ponente (via Mario Boeddu) andrà in scena lo spettacolo teatrale 'Onde di speranza'. L'ingresso è gratuito e ad offerta libera, inizierà alle ore 21:15 e sarà preceduto alle 20:30 dalla una conferenza con l'antropologo Paolo Giardelli.

Chiara Parodi, promotrice dell'iniziativa, spiega: "È uno spettacolo teatrale realizzato da Sonio Liguria - back to the roots nell' ambito del progetto Italea 'Il Turismo delle Radici - una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid'. Lo spettacolo è patrocinato dalla Regione Liguria e parla dell'emigrazione dei liguri nel mondo dall'inizio dell'800 ed è un racconto emozionante sulle partenze senza un futuro certo ma pieno di speranza che hanno affrontato migliaia di liguri e milioni di italiani. Quelle stesse persone che hanno venduto tutto ciò che possedevano per pagarsi il biglietto per l'America. Racconta inoltre una storia vera, ma niente spoiler, vi attendiamo a teatro".

Paolo Carissimo, consigliere municipale del Medio Ponente che ha dato una mano nell'organizzazione dell'evento al Teatro Akropolis, aggiunge: "Ringrazio Chiara e Italea per aver creduto in me come collaboratore. Sono contento di essere stato di aiuto e aver contribuito all'evento. Un meraviglioso spettacolo nato dall'idea di una grande donna. Invitiamo tutti a venirlo a vedere".