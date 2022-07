Lo spettacolo teatrale “Tre” sbarca a Chiavari

In arrivo una serata molto speciale al Marina di Chiavari - Calata Ovest: sabato 23 luglio, alle 21:15, la terrazza panoramica in banchina si trasformerà in un palcoscenico teatrale a cielo aperto per ospitare “Tre”, spettacolo pluripremiato di Marta Abate e Michelangelo Frola ovvero ScenaMadre, con Simone Benelli, Francesco Fontana, Chiara Leugio.

Tre attori in scena, che raccontano con ironia, poesia e intelligenza le dinamiche di una famiglia alle prese con i rapporti interpersonali interni. Uno spettacolo acuto e profondo ma allo stesso tempo divertente e scoppiettante, che è stato molto apprezzato dalla critica e dal pubblico. Così spiegano i due registi Frola e Abate: «“Tre” desidera proporre una riflessione sul tema della famiglia. Tutte le famiglie cercano di dare al mondo una certa immagine di loro stesse, oggi più che mai con il massiccio utilizzo dei social network. Perché lo fanno? Per consolidare i propri legami di affetto e amore interni, per dimostrare qualcosa, per puro esibizionismo, famigliocentrismo, narcisismo? Questa è forse la prima domanda che ci siamo posti e che poniamo al pubblico. Ci siamo anche imposti di non dare risposte, forse non riuscendoci del tutto, perché crediamo che ognuno debba maturare le proprie. Tutte le famiglie hanno una dimensione interiore, conscia e inconscia. Quanto sono realmente libere di svilupparla senza condizionamenti esterni? Forse molto meno di quello che pensano. Quali sono poi i retroscena delle famiglie di oggi? Il loro livello di conflittualità è cresciuto? Tre racconta gli alti e bassi di una famiglia dei nostri giorni, con ironia, disincanto e – forse – poesia. Una famiglia fatta di relazioni e dinamiche non sempre facili, ma assolutamente necessarie. Una famiglia dove a volte ci si riesce ad ascoltare e capire, a volte decisamente no».

Lo spettacolo è ad ingresso libero senza obbligo di prenotazione.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero: 333.9045338