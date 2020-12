Maurizio Lastrico: "Capodanno da voi", lo spettacolo è online

Una tradizione che non può mancare neanche in questi momenti: è il Capodanno del teatro Politeama Genovese con Maurizio Lastrico, che andrà in scena anche quest'anno, online. Un incontro col proprio pubblico dal teatro a casa loro. Uno spettacolo creato ad hoc che sarà senz’altro un evento storico. Più dal vivo che si può! Appuntamento giovedì 31 dicembre alle 21 con la diretta streaming.

Non mancheranno le divine commedie in versione moderna per aprire l’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri.

Ci sarà anche la possibilità di interagire con Maurizio: uno spettacolo per abbracciarci tutti e congedare (per fortuna) questo 2020 nel modo che questa terra conosce meglio: l’umorismo.

Il live show "Capodanno da voi" andrà in scena in diretta streaming dal Politeama giovedì 31 dicembre alle ore 21, acquistabile come "Evento Facebook Live" qui. L'evento sarà online fino alle ore 23.45 del 3 gennaio: chi lo ha acquistato entro il 26 dicembre e guardato in diretta lo potrà rivedere, tutti gli altri potranno acquistarlo e vederlo a posteriori.

Le prevendite online sono aperte al prezzo di € 21,99.

Si potrà assistere allo spettacolo con tutta la famiglia e su tutti i device: smartphone, tablet, pc, e per chi possiede una smart tv anche sul televisore di casa.

Come fare

1. Clicca il tasto "Acquista" qui

2. Segui le istruzioni per effettuare l'acquisto tramite carta di credito, debito, prepagata o conto PayPal.

3. Una volta completato l'acquisto, risulterai partecipante all'evento e riceverai notifiche da Facebook prima dell'appuntamento. Lo spettacolo live sarà accessibile qui giovedì 31 dicembre ore 21:00, da tutti i device (smartphone, tablet, PC, smart TV), fino a domenica 3 gennaio ore 23:45.

Come regalare lo spettacolo ad amici e familiari

- Come regalare il costo del biglietto ad amici e familiari tramite PayPal:

Vuoi regalare lo spettacolo live streaming? Dal tuo conto PayPal puoi accreditare il prezzo del biglietto a chi vuoi, il destinatario dovrà poi usare PayPal per l’acquisto sulla Pagina Evento, collegandolo al suo account Facebook.

I doni inviati ai titolari di un indirizzo e-mail o numero di cellulare già registrati su PayPal saranno accreditati sul loro saldo, se invece il destinatario non avesse un conto, può crearne subito uno, gratuitamente.

1. Una volta entrato nel tuo conto PayPal, vai alla sezione “Regali”.

2. Immetti l’indirizzo e-mail o il nome del destinatario e clicca “Avanti”.

3. Indica l’importo del regalo e clicca “Continua”.

4. Scegli uno sfondo e clicca “Avanti”.

5. Aggiungi un messaggio e clicca “Salva”.

6. Clicca “Invia denaro”.