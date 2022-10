Spettacolo gratuito con Andrea Di Marco e la UBoot70 band

In occasione dell'apertura della nuova sede, venerdì 7 ottobre alle ore 20, presso la concessionaria Errebi in via Adamoli 213/221, spettacolo a ingresso gratuito del comico e cabarettista Andrea Di Marco, accompagnato dalla storica band UBoot70. Parcheggio gratuito lungo la via dell'evento.

Gli UBoot70 sono una storica Band nata nei primi anni '90, animatrice di decine di serate all’insegna della Disco Music più sfrenata. Una vintage band che si presenta oggi con una formazione rinnovata (Andrea Di Marco – Voce, Franco Minelli – Chitarra e Voce, Luciano Ventriglia – Batteria e Voce, Cesare Grossi – Tastiere, Bob Callero – Basso, Diego Servetto – Tromba, Paolo Pezzi – Sax tenore, Lorenzo Bonora – Trombone), senza perdere di vista l’obiettivo più importante che l’ha sempre guidata in tutti questi anni: il coinvolgimento del pubblico, primo attore di serate fatte di divertimento e di balli scatenati.