Show di Ferragosto di Andrea Di Marco: ingresso gratuito

A Ferragosto si ride con lo show di Andrea Di Marco ai Giardini Luzzati. Lo spettacolo, gratuito, inizia alle ore 20 ai Giardini Luzzati e rientra nelle proposte del Patto di Sussidiarietà dei Sestieri del Centro Storico rivolte alla cittadinanza e ai visitatori della città.

Andrea Di Marco, membro del collettivo comico genovese Bruciabaracche, è un comico poliedrico, esilarante, pungente ed è il fondatore dell'ormai famosissimo "Movimento Estremista Ligure – Basta Milanesi", goliardico partito politico noto per i comunicati contro la migrazione estiva dei milanesi in Liguria.

Nel suo spettacolo la musica è il filo conduttore, anzi il fiume conduttore. Un fiume impetuoso che porta risate, emozioni, personaggi, che fa riemergere ricordi e fa specchiare o rispecchiare nei modi di essere genovesi e liguri. Dalle parodie di canzoni famosissime - da Battisti ai giovani trapper - al racconto in musica dei nostri difetti, ai tormentoni che come suggerisce la parola stessa ci tormentano. Non manca poi Genova e Milano, l’eterno conflitto con se stessi e gli altri.