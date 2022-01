"Giulietta e Romeo in parodia" e il "Gatto con gli stivali" al Teatro dell'Ortica

Riparte questo fine settimana la stagione del Teatro dell'Ortica con due appuntamenti per iniziare il 2022 con il piede giusto.

Sabato 15 gennaio, alle ore 21, torna "Giulietta e Romeo in parodia", ovvero il grande classico rivisitato in stile Teatro dell'Ortica con cast rinnovato e sarcasmo mantenuto. Un modo per conoscere i classici attraverso la leggerezza e un linguaggio semplice e moderno. Prenotazione entro venerdì mattina consigliata.

Domenica 16 gennaio, alle 16, ritornano le 'Fiabe al Centro', con l'intramontabile 'Gatto con gli Stivali' la cui messa in scena segue la tradizione della fiaba di Perrault con l'inserimento di una buffa coniglietta che stravolgerà i piani dei nostri protagonisti. Anche in questo caso la prenotazione è consigliata.

Inoltre sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di alta formazione teatrale dedicato agli insegnanti, praticamente ai nastri di partenza: sei incontri, sei lezioni, per confrontarsi con le tecniche teatrali declinate in varie sfumatura per integrare e favorire l'apprendimento.