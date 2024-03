Speciale Settimana Santa: visite guidate esclusive al Museo Diocesano

In occasione della Settimana Santa il Museo Diocesano e il Museo del Tesoro organizzano tre giornate che saranno dedicate alla scoperta delle tradizioni di fede legate alla Pasqua e ai momenti che la precedono attraverso due preziosi oggetti conservati al Museo del Tesoro e al ciclo dei “Blu di Genova” conservato al Museo Diocesano.

Mercoledì 27 marzo, ore 16 e 16:50 “La Pasqua al Tesoro della Cattedrale”: visita guidata al Museo del Tesoro con un approfondimento sulle tradizioni della Santa Pasqua attraverso due preziosi e suggestivi oggetti conservati al Museo del Tesoro: il “Sacro Catino” e la “Croce degli Zaccaria”. Modalità di visita: La biglietteria sarà aperta dalle 15:30. Prenotazione a museotesoro@diocesi.genova.it e tel. 010/2700295 (orario: lunedì a sabato 9-12 e 15-18, chiuso la domenica). Biglietto promozionale con la visita guidata € 7.00. Posti limitati (15 per turno).

Giovedì 28 e venerdì 29 marzo, ore 17-17:40-18:20, Mezz’ora nel Blu - Visita esclusiva al ciclo del “Blu di Genova”. Il Museo Diocesano in occasione della Santa Pasqua offre giovedì 28 e venerdì 29 marzo una visita esclusiva e preserale al ciclo dei “Blu di Genova”. La collezione dei teli dipinti con le scene della Passione, su un tessuto considerato l'antenato del jeans, è di proprietà Ministero della Cultura e sono in esposizione al Museo Diocesano. Modalità di visita: La biglietteria sarà aperta dalle 16:30. Prenotazione a info@museodiocesanogenova.it e tel. 010/2475127 (orario: lunedì 10-13 e 14-18, da mercoledì a domenica 14-18, chiuso il martedì). Biglietto promozionale con la visita guidata € 8.00. Posti limitati (15 per turno).