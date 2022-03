Speciale Festa della Donna a castello D’Albertis: incontri, visite a tema, aperitivo e spazio donna

Una serata speciale per celebrare la Giornata Internazionale della Donna: per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state, e sono ancora, oggetto in ogni parte del mondo. Il conservatore responsabile del museo “Culture del mondo”, Maria Camilla De Palma, proporrà, nell’introduzione alla serata, una ricognizione sulle figure di donne che si sono distinte, nell’ambito del lavoro museale in varie parti del mondo, per l'impegno nell’abbattimento degli stereotipi, nell'accoglienza della pluralità delle voci, nella valorizzazione della ricchezza delle diverse manifestazioni culturali.

La serata proseguirà con la visita esclusiva, a cura di Solidarietà e Lavoro, al museo: visita che avrà un particolare sguardo sul mondo femminile Ottocentesco, come è stato immortalato nei suoi viaggi dal capitano D’Albertis.

L’iniziativa si concluderà con un brindisi all’universo femminile, gustando un aperitivo pensato per l’occasione da Bonton Catering.

L’iniziativa, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro e della Direzione Attività e Marketing culturale, vede l’intervento di alcuni partner che saranno presenti durante la serata.: l’Atelier Bogetti Alta moda a Genova e l’Agenzia di Viaggio Rebellato. Insieme allestiranno uno spazio al femminile per lasciarsi affascinare dalla bellezza di abiti d’epoca, ma anche dei giorni nostri, e, come il Capitano, iniziare a pensare a un viaggio su misura da scegliere tra le proposte più rilassanti e "coccolose" e quelle più avventurose, e da condividere con chi si vuole.

Menù aperitivo:

- Crostino con Alici, burro salato e pomodorino

- Tartare di manzo, scaglie di grana e balsamico

- Pappa al pomodoro con cozze

- Parmigiana liquida e cialda al Parmigiano (calda)

- Raviolo di pesce con bisque di gamberi

-Piccola pasticceria.

Orario dalle 18 alle 22 circa. Visite ore 18 e 19.30 di circa 1 ora.

Info e prenotazioni entro domenica 6 marzo alle ore 17, 0102723820 Biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Evento fb: https://fb.me/e/1DVHrxbCB