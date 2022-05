"Spazzapnea": raccolta rifiuti in apnea e sul litorale

Sabato 28 maggio si svolgerà la 4a edizione di “Spazzapnea – Operazione fondali puliti”, gara nazionale di raccolta differenziata subacquea patrocinata dal Comune di Genova finalizzata a raccogliere la maggior quantità possibile di spazzatura in mare e sul litorale.

I concorrenti si trasformeranno in veri e propri “spazzini del mare” immergendosi in apnea o camminando sui litorali per recuperare la maggiore quantità possibile di rifiuti. Campi di gara saranno i fondali antistanti i Bagni San Nazaro di corso Italia 5 - dove alle 8 è previsto il raduno dei convocati - sino alla spiaggia di Boccadasse; per la raccolta a terra i partecipanti potranno muoversi tra le spiagge della Foce, di Boccadasse e di San Giuliano.

La competizione, della durata di tre ore, inizierà alle 9.30 e vi saranno ammessi un massimo di 150 partecipanti suddivisi in squadre così formate: tre apneisti, due apneisti e un raccoglitore a terra oppure tre raccoglitori a terra.

Il calcolo dei punteggi sarà effettuato in base alla pericolosità del rifiuto per il mare e ai tempi di decomposizione nell’ambiente. Il regolamento completo con la tabella punteggio dei rifiuti è disponibile nel press kit, contenente anche foto e video della presentazione ad Eudi Show, scaricabile al link https://cloud.petergraf.it/s/NFDmY8HZKxwXKqc.

Chiunque potrà iscriversi gratuitamente compilando il form sul sito www.spazzapnea.it. Ogni partecipante sarà coperto da assicurazione RC e avrà a disposizione guanti, borse per la raccolta e dispositivi di segnalazione per la sicurezza. Alle 13 è previsto il pranzo, alle 15 la premiazione.

L'evento nato a Genova nel 2018

Spazzapnea è stata ideata a Genova nel 2018 e quest’anno si terrà contemporaneamente anche a Venezia, Marina di Pisa, Bari, Capri, Palermo. Ragguardevoli i numeri delle precedenti tre edizioni: 800 partecipanti, 230 squadre, 6 città coinvolte, 5 tonnellate la quantità di rifiuti raccolti.

Lo specchio d’acqua che ha ospitato l’evento potrà fregiarsi della bandiera “Spazzapnea - Missione fondali puliti” con pubblicazione sul sito ufficiale della manifestazione.

La competizione sportiva ed ecologica ha il supporto di Wwf Italia e Amiu ed è organizzata da Spazzapnea Odv, associazione di volontariato fondata nel 2022 da apneisti sensibili alla tutela del mare ed organizzatori delle passate edizioni. Quest’anno testimonial dell’evento genovese saranno l’apneista recordman Umberto Pelizzari e l’imprenditrice digitale nel mondo degli orologi di lusso Giorgia Mondani.

Le indiscusse finalità ecologiche e ambientali hanno convinto Apnea Academy e Wwf Italia ad includere la gara negli eventi ufficiali della Scuola di formazione e ricerca per l'apnea subacquea e all'interno della Campagna #StopPlasticPollution per la lotta all’inquinamento della plastica in natura. Ulteriori partners di Spazzapnea 2022 sono: Oris, Mares, Lowrance, Cambiaso Risso, Petercom, Edilizia Acrobatica, Osculati, Genoa Cfc, Uc Sampdoria, Quoise, Gasmarine e Skullphoto.