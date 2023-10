Space Yantra presenta "Mandala Sonoro" dal vivo a Castello D'Albertis

Space Yantra propone un concerto contemplativo, uno spazio per vivere attraverso il suono, la danza dell'energia nel cosmo. Con il progetto "Mandala Sonoro" vengono create forme geometriche nello spazio attraverso il movimento del suono, forme che palesano i principi della geometria sacra. Questo e? possibile grazie a una tecnologia che elabora il movimento del suono nello spazio in forme come la spirale, il cerchio, il triangolo. Il duo Space Yantra aprira?, con il Mandala Sonoro, uno spazio in cui poter essere coscienza collettiva che si radica nella Terra.

Proprio nella giornata del 14 ottobre in cui sara? protagonista l’eclissi di sole, evento che ci invita ad essere presenti alle energie universali attraverso il corpo. A seguire, Space Yantra esegue dal vivo il suo repertorio di brani, un flusso creativo che connette tra loro archetipi e atmosfere musicali di diverse tradizioni, un dialogo espressivo tra simboli sonori che hanno illuminato popoli distanti tra loro, nello spazio e nel tempo. Mantra, musica classica indiana, spazi lirici, suggestioni tribali e oniriche, vengono portati in campo dal canto tradizionale e armonico e da strumenti come il sitar indiano, il didgeridoo aborigeno, nonche? l’utilizzo di elettronica ambient. Infine, tramite la pratica ancestrale indiana di Yoga Nidra (il sonno delle yogini e degli yogi), con cui si conclude ed integra l’esperienza musicale, si crea uno spazio liminale in cui ogni partecipante ha la possibilita? di tessere la propria esperienza di autoguarigione che delicatamente nutrira? la coscienza collettiva.

Quando: 14 ottobre 2023 ore 18:00

Costo: 15 euro

Necessaria prenotazione per info e prenotazioni: em.namaste@gmail.com 3313933821

Nadeshwari Joythimayananda

Nasce in Sri Lanka in una famiglia Tamil originaria dell’India. A causa del genocidio in Sri Lanka, emigra con la famiglia in Italia e inizia cosi? l’abbraccio tra Oriente e Occidente che caratterizzera? la sua vita nelle arti del canto, della danza e dello yoga. È co-fondatrice e autrice della rivista transculturale gratuita on-line ‘Matrika- Consciousness Development’. Da? vita in Italia alla formazione ‘Yogini Shakti’ e a vari corsi on-line dedicati alle varie sfumature della ciclicita? femminile, per le donne e con le donne, per una maturita? femminile comunitaria. EÈ coautrice del libro per le figlie, donne e nonne: “Lunatika, viaggio nell'universo femminile” (Macro Edizioni). Dal 2022, dopo un decennio di pausa dai palchi, ritorna a condividere la sua voce per incontrare l’intonazione del cuore. Suo e di chi incontra in arte. Una paradossale silenziosa ricerca dell’anima fatta di vibrazione, spirito e materia.

Ysmail Emanuele Milletti

Polistrumentista e musicoterapeuta, formato in musica classica indiana. Studia sitar a Varanasi con Pandit Amarnath Mishra e con G. Ricchizzi ad Assisi. Si forma in basso jazz presso il conservatorio di Genova ed e? esperto di tecniche di canto diplofonico. Oltre all'attivita concertistica, e? musicoterapeuta in ambito riabilitativo (Alzheimer) e oncologico. Unendo pratiche di meditazione delle tradizioni tibetane e kashmire, crea un metodo di canto armonico funzionale alla pratica yogica e meditativa, e presenta un relativo corso di formazione in centri Yoga e festival sul territorio nazionale.