"Space is only noise" di Carlo Sampaolesi al Count Basie Jazz Club

“Space Is Only Noise” è il titolo di uno spettacolo per fisarmonica e live eletronics che comprende lavori di: Maurizio Azzan, Giulia Lorusso e Tommaso Settimi. È un progetto che nasce dalla volontà di Carlo Sampaolesi di estendere le possibilità timbriche ed espressive della fisarmonica, in un programma che unisce la componente strumentale a quella artificiale e viva dell’elettronica.

Lo spettacolo nasce come conseguenza di un lavoro di ricerca insieme ai compositori che ne fanno parte.

Da anni l'interesse di Carlo Sampaolesi è focalizzato sulla collaborazione per la creazione di nuova musica, processo che lo ha portato ad espandere la conoscenza delle possibilità timbriche e i limiti del proprio strumento. In questo progetto Sampaolesi ha avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con i compositori, costruendo e modellando i brani intorno all’interesse comune ad un’estetica musicale basata sul suono, l’energia e lo spazio. Le opere di Maurizio Azzan e Tommaso Settimi sono dedicate a Sampaolesi.

Carlo Sampaolesi - Fisarmonica

Mattia Parisse - Compositore, sound artist e performer italiano