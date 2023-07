“Sound of Beer“, la Festa della Birra a Leivi con gastronomia e musica dal vivo

Venerdì 7 e sabato 8 luglio al campo sportivo di Leivi a partire dalle ore 18 va in scena “Sound of Beer“, la Festa della Birra con musica e gastronomia. Gli appassionati potranno scegliere tra vari stili birrari ispirati alla tradizione germanica dell'Oktoberfest come pilsner, export, dunkel, weizen e festbier. Non mancheranno le prelibatezze in tema come spätzle, gulash e strudel.

Dalle ore 21 musica dal vivo e dj set a seguire.