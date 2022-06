"Sottovoce, Horatio Arborea": mostra e workshop tra arte e natura di Margherita Coglio

Prezzo non disponibile

Sabato 25 giugno alle ore 16 si inaugura alla galleria Hub Prione spazio 34 la mostra personale “ Sottovoce. Horatio arborea” di Margherita Coglio.

La mostra, che sarà visitabile fino a domenica 3 luglio, è parte di un più ampio progetto di residenza. L’opera site-specific elaborata in questa occasione rimarrà collocata nel bosco dei Baixi e di questa ne diverrà organicamente parte.

Sono previsti due workshop con l’artista:

Domenica 26 giugno workshop in città:

ore 10: passeggiata meditata per i sentieri del Righi con riconoscimento-raccolta di materiali naturali

ore 15:30, Galleria sal. Prione 34: elaborazione personale e collettiva dei materiali raccolti che diventerà successivamente parte dinamica della mostra.

Sarà possibile pranzare insieme ai giardini Luzzati con pranzo al sacco o con menù a prezzo fisso.

Domenica 3 luglio workshop nel bosco ai Baixi:

Come dei raccoglitori di sogni, passeggiando nel silenzio del bosco e sul greto del torrente, selezioneremo frammenti poetici e, inspirati da una nuova ed antica conoscenza, li interpreteremo e comporremo dando vita a un nuovo messaggio.

ore 10 – 16, Ass. dei Baixi - via Faone 32

L’associazione dei Baixi da anni si dedica a creare occasioni di contatto con il territorio e l’ambiente naturale .

Sede di residenza d’artista, mette a disposizione spazi all’aperto e laboratori e accoglie le opere qui realizzate a formare un percorso espositivo in dialogo con l’ambiente.





Orario mostra 16-20 in salita del Prione 34

Per visitare l’opera in sito contattare per appuntamento l’Ass. dei Baixi.

Per informazioni dettagliate e prenotazioni: inviare una email a baixigenova@gmail.com o chiamare +39 3496474708.

Sito https://associazionedeibaixi.weebly.com