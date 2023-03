“La lettera” di Paolo Nani e l'incontro con Barbara Fiorio per il nuovo appuntamento con Soriteatro

Un best seller, uno spettacolo per tutti, è in arrivo per la prima volta a Sori, a pochi chilometri da Genova, nell’ottava stagione di Soriteatro ideata e diretta da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 9 marzo 2023 alle ore 21 al Teatro Comunale va in scena “La lettera” di e con Paolo Nani, uno spettacolo senza parole, una vera e propria performance attoriale comica costruita come una variazione su un tema. Sarà preceduto alle 19:30 dall’ultimo appuntamento della rassegna “Far ridere è una cosa seria” ideata dalla scrittrice Barbara Fiorio, che parlerà del romanzo “A me le guardie!” di Terry Pratchett.

Ne “La lettera” di Paolo Nani un uomo entra in scena, si siede a un tavolo, beve un sorso di vino che però sputa, chissà perché, contempla la foto della nonna e scrive una lettera. La imbusta, la a?ranca e sta per uscire quando gli viene il dubbio che nella penna non ci sia inchiostro. Controlla e constata che non ha scritto niente. Deluso, esce. Tutto qui. La situazione si ripete 15 volte in altrettante varianti come: all'indietro, con sorprese, volgare, senza mani, horror, cinema muto, circo, eccetera, eccetera. È

interpretata con precisione assoluta e straordinaria efficacia comica. Attrae spettatori di ogni nazionalità perché la sua comprensione è universale. Un’attenzione che si estende alle persone disabili dell’udito perché con Paolo Nani la parola arriva anche a chi non può ascoltarla. “La lettera” ha compiuto 31 anni; dal 1992 questo spettacolo è in perenne rappresentazione ai quattro angoli del globo, l'hanno visto in Groenlandia e in Giappone, in Argentina e in Spagna, in Norvegia e in Italia. Intorno alle 1.700 repliche per questo piccolo, perfetto meccanismo che continua a stupire, anche dopo averlo visto decine di volte, per la

sua capacità di tenere avvinto il pubblico alle sorprendenti trasformazioni di un formidabile artista, Paolo Nani. Il tema dello spettacolo è liberamente ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau “Esercizi di stile”, scritto nel 1947, dove una breve storia è ripetuta 99 volte in altrettanti stili letterari.

A chiudere la rassegna “Far ridere è una cosa seria” di Barbara Fiorio, incontri su cinque autori d’eccellenza della narrativa ironica, sempre giovedì 9 marzo ma alle 19:30, sarà “A me le guardie!” di Terry Pratchett, una storia che si svolge a Mondo Disco, un posto dove i ladri pagano le tasse, le guardie non devono arrestare nessuno e i libri della Biblioteca vengono incatenati agli scaffali altrimenti scappano via. Nei suoi romanzi, Pratchett soffia sulla mediocrità umana e la eleva fino a renderla commovente. Fa il giocoliere con le parole, i meccanismi della gente comune e le astuzie di chi governa il mondo, e non si pone il problema di raccontare le sue storie in mezzo a draghi, golem o gilde di assassini. Non tutti sono pronti per Mondo Disco, ma chi lo sarà non vorrà più lasciarlo.

La stagione Soriteatro 22/23 è sostenuta da Teatro Pubblico Ligure con il contributo del Comune di Sori, in collaborazione con la Pro Loco di Sori. Biglietti per il singolo spettacolo: 15 euro (intero); 12 euro (ridotto). Biglietti per “Far ridere è una cosa seria”: 5 euro per i non abbonati. Informazioni e prenotazioni alla mail info@teatropubblicoligure.it o al telefono 348 2624922. Prevendite su www.mailticket.it, alla Pro Loco Sori (0185 700681), alla Pro Loco Recco (0185 722440).