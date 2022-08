Sori Solidale: enogastronomia, bazar e concerti per la Gigi Ghirotti

Indirizzo non disponibile

Da giovedì 18 a domenica 21 agosto si terrà la diciannovesima edizione di “Sori Solidale 2022” con quattro giorni non stop di eventi, dalle ore 17 alle 24, a favore dell’associazione Gigi Ghirotti.

Non mancheranno le eccellenze gastronomiche, lo stand di degustazione dei vini curato dai volontari dell’Associazione italiana Sommeliers, gran bazar vintage dei volontari di Sori, di artigianato a cura della Gigi Ghirotti, di libri condotto da un gruppo di volontari della Biblioteca, di fiori e poi tanta musica. Nel corso delle 4 serate si alterneranno infatti artisti quali Luca Repetto, i Fratelli di Taglia, gli Acustico Medio Levante, Beppe Mistretta, gli Urban Cairo, gli Aforisma, i Cripta Manent. La Direzione Artistica “Gli Agitatori Culturali Irrequieti Giandeibrughi” dedica la manifestazione musicale a Vittorio De Scalzi, recentemente scomparso, che ha più volte calcato il palcoscenico di Sori Solidale a favore della Gigi Ghirotti.

“Gigi Ghirotti si prende cura sin dal 1984 di assistere a casa e nei suoi due Hospice i malati in necessità di cure palliative con lo scopo di lenire il dolore e dare aiuto e supporto all’intero gruppo familiare" spiega il fondatore e presidente della Gigi Ghirotti Franco Henriquet.

“La manifestazione Sori Solidale - aggiunge il vice presidente della Regione Liguria - dal 2003 dona un contributo significativo all’Associazione Gigi Ghirotti grazie all’impegno del Comune di Sori, della ProLoco e di tutti gli aderenti, sottolineandone il prezioso lavoro, svolto con grande professionalità e profonda umanità”. “L’evento Sori Solidale è nato - precisa l’assessore al Commercio e alla Cultura del Comune di Sori-su iniziativa di Carlo Casaleggio in riconoscenza all’Associazione Gigi Ghirotti per l’assistenza prestata a un amico di Sori. Oggi è una prova di grande maturità e generosità che coinvolge e impegna l’intera cittadinanza. Sono certo che ogni comunità si misuri anche in base alla propria propensione ad aiutare il prossimo. E questo è l’obiettivo dei soresi”.

Gli stand ed i concerti si troveranno nella zona pedonale di Sori. A disposizione di chi vorrà arrivare in macchina ci sarà un servizio sia di parcheggio che di navetta gratuiti.