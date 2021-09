"Sorelle" di Pascal Rambert al teatro Modena

"Sorelle" è il primo adattamento italiano di "Soeurs", testo del pluripremiato drammaturgo Pascal Rambert già molto conosciuto e amato anche in Italia. Rambert cura anche la regia di questo suo nuovo lavoro, guidando sul palco due interpreti d’eccezione, due attrici di straordinario talento come Sara Bertelà e Anna Della Rosa. Lo spettacolo andrà in scena al teatro Modena dal 2 al 6 marzo 2022.

Dopo i successi di "Clôture de l’amour", "Répétition (Prova)" e "Architecture" (con cui ha inaugurato il Festival di Avignon nel 2019), il regista e autore francese continua la sua ricerca sull’identità e la complessità dell’essere umano, usando i linguaggi, i temi, le possibilità del teatro come piattaforma da cui partire per le sue indagini. Al centro del racconto è la resa dei conti tra due sorelle, che Pascal Rambert descrive come: «Uno smisurato conflitto tra due donne che tutto separa e tutto riunisce. Una lotta all’ultimo sangue. Parola contro parola. Corpo contro corpo. Per dirsi – attraverso tutta questa violenza – solamente una cosa: l’amore che provano l’una per l’altra». Sorelle parte dunque da questo conflitto famigliare per assumere poi, gradualmente e in maniera raffinata e sottile, una visione geopolitica perturbante per noi occidentali e poeticamente inedita.

Aggiunge Rambert: «Non esiste una trama, mi piace immaginare lo spettacolo in termini di energia. Non mi interessa raccontare una storia di conflitto, ma focalizzarmi su come le interpreti incarnano il testo. Sull’energia reale e organica che scaturisce dalla relazione che i loro due corpi instaurano nello spazio. Quando dico che si tratta di uno scontro tra due sorelle, dico tutto e allo stesso tempo niente. La forza del conflitto risiede, infatti, su due elementi: il potere dello scambio verbale e l’eco che questo genera nello spazio e nel tempo. È qualcosa che si rinnova ogni sera e che richiede un notevole sforzo fisico».

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...