Soppressi viaggiatori al teatro Govi di Bolzaneto

"Soppressi viaggiatori" scritto, diretto e interpretato da Gino Versetti e Alessandro Mancuso, va in scena al teatro Govi di Bolzaneto il 12 marzo 2022.

Testi Gino Versetti e Alessandro Mancuso. Canzoni Alessandro Mancuso, coreografie e balletti Alice Mancuso e Elena Mancuso, audio e luci Irene Mancuso, organizzazione generale Daniela Rania.

"Soppressi Viaggiatori" è uno spettacolo comico incentrato sul tema del viaggio, in cui il viaggio come è solo un pretesto per raccontare situazioni bizzarre. Si passa dai viaggi reali, compiuti dai genovesi che vivono e lavorano in Lombardia e affrontano settimanalmente viaggi "della speranza" tra autostrade e treni, ai viaggi metaforici, universali ed assoluti, che coinvolgono i più disparati mezzi di locomozione: dall'automobile all'aereo tanto temuto, dallo scooter indiavolato di un porta-pizza al taxi di Borislav, un energumeno dell'est europeo, al camion di un autista partenopeo di nome Pascalone, innamorato e romantico, che trasporta rifiuti tossici verso una discarica abusiva. Ironia e satira permettono inserti di attualità in continuo cambiamento, tra mode e fobie.

Lo spettacolo, a cavallo fra il teatro canzone e il cabaret, si articola in una serie di brani teatrali comici in forma ora di scenetta dialogata e ora di canzone, in alcuni casi accompagnata dalle coreografie di due ballerine su ritmi latino-americani. Il legame, sia tematico che strutturale, dei diversi pezzi è costituito dagli scambi di battute dei due interpreti e da momenti di rapporto diretto con il pubblico.

I due attori in scena interpretano differenti personaggi coinvolti in rapide situazioni grottesche ed esilaranti, nelle quali si muovono giocando sugli scambi rapidi di frasi in cui la logica si scontra con l'assurdità, lo straniamento con il paradosso.

Le ballate comiche, originali sia nel testo che nella musica e negli arrangiamenti, sono eseguite dal vivo, ora su basi musicali preregistrate, ora con accompagnamento della chitarra. I testi e le canzoni sono tutte originali.

Info e prenotazioni 0107404707 oppure 3387778253 (anche whatsapp). Biglietti acquistabili anche sul sito del teatro https://www.teatrogovi.com/

Biglietto posto unico 10 euro.