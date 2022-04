"These things you left me": concerto di Sophia Tomelleri Quartet al Count Basie

Sophia Tomelleri è una giovane sassofonista originaria di Milano. Vincitrice del prestigioso Premio Massimo Urbani nel 2020, è coinvolta da alcuni anni in diversi progetti musicali che le hanno permesso di svolgere un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

Questa sera suonerà al Count Basie Jazz Club con suo quartetto, che comprende musicisti di spicco del Jazz italiano: Simone Daclon al piano, Alex Orciari al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria. Il quartetto concilia con grande gusto le tradizionali sonorità della musica afroamericana con composizioni originali ispirate al Jazz moderno e contemporaneo.

Nel giugno del 2021 esce il primo disco del quartetto per l’etichetta Emme Record Label dal titolo “These Things You Left Me”. Si tratta di composizioni originali scritte dalla capogruppo, fatta eccezione per il brano che dà il titolo al disco (un vecchio standard scritto da Sydney Lippmann riarrangiato) e del secondo brano, “Fuori da Novara”, contributo del pianista Simone Daclon.

Sophia Tomelleri - Sax

Simone Daclon - Pianoforte

Alex Orciari - Contrabbasso

Pasquale Fiore – Batteria