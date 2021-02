'Sono tutti cavoli nostri', esposizione di prodotti tipici a Lavagna

Esposizione di prodotti agroalimentari e tipici di eccellenza, webshow cooking, speaker corner, visite guidate, quiz tour digitali, mostre itineranti e l’ambita gara eliminatoria valida per la partecipazione al “Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio” rappresentano gli ingredienti principali della manifestazione “Sono tutti cavoli nostri” che si terrà a Lavagna il 6 e il 7 febbraio (anticipata dagli “Show cooking... a casa degli Chef” già iniziati dal 1 febbraio) nel rispetto delle normative di prevenzione e contenimento da Covid-19.

Giunta alla seconda edizione su idea del Comune di Lavagna, vede l’adesione di Regione Liguria, la collaborazione e il sostegno della Camera di Commercio di Genova, di SGM (Società Gestione Mercato Genova) e di numerosi partner.

“Sono tutti cavoli nostri” tutela e promuove i prodotti tipici di qualità del territorio di Lavagna, in particolare del “Cavolo Lavagnino”, oltre al marchi di origine Antichi Ortaggi del Tigullio, EVO Dop, Basilico Dop e Nocciola Misto Chiavari. Un doppio binario su cui si innesteranno, in definitiva, i contributi di diverse personalità per mostrare a tutto tondo le bellezze di Lavagna, in un contesto ricco di approfondimenti rivelando una sinergia attiva tra le diverse istituzioni del territorio e i produttori, sempre nell’ottica della valorizzazione del genius loci.

Istituzioni partner, programma, orari, aggiornamenti e maggiori informazioni sugli eventi di “Sono tutti cavoli nostri” sono consultabili sulla pagina facebook ufficiale dell'evento: https://www.facebook.com/Sonotutticavolinostri.